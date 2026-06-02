Rückkehrdaten für usbekische Pilger bekannt gegeben

Heute, am 2. Juni, treffen die ersten Flüge mit usbekischen Pilgern, die die „Haddsch – 2026“-Saison abgeschlossen haben, auf der Strecke Dschidda–Taschkent in unserem Land ein. Dies teilte der Pressedienst der Muslimischen Behörde Usbekistans mit.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Pilger, die von Taschkent aus zum Haddsch aufgebrochen sind, als Erste in ihre Heimat zurückkehren werden. Diesbezüglich werden Veranstaltungen zum Empfang der Pilger organisiert.

Zudem sind feierliche Empfänge für die Pilger an 10 internationalen Flughäfen der Republik geplant. Die Verantwortlichen ergreifen Maßnahmen, um eine sichere und komfortable Ankunft der Pilger an ihren Zielorten zu gewährleisten.

Informationen zufolge wird der Prozess der Rückführung usbekischer Pilger aus Dschidda bis zum 19. Juni 2026 andauern. Tausende Bürger, die den Haddsch vollzogen haben, werden schrittweise in unser Land zurückgebracht.