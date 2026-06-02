Rückkehrdaten für usbekische Pilger bekannt gegeben

·156·Usbekistan
Rückkehrdaten für usbekische Pilger bekannt gegeben

Heute, am 2. Juni, treffen die ersten Flüge mit usbekischen Pilgern, die die „Haddsch – 2026“-Saison abgeschlossen haben, auf der Strecke Dschidda–Taschkent in unserem Land ein. Dies teilte der Pressedienst der Muslimischen Behörde Usbekistans mit.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Pilger, die von Taschkent aus zum Haddsch aufgebrochen sind, als Erste in ihre Heimat zurückkehren werden. Diesbezüglich werden Veranstaltungen zum Empfang der Pilger organisiert.

Zudem sind feierliche Empfänge für die Pilger an 10 internationalen Flughäfen der Republik geplant. Die Verantwortlichen ergreifen Maßnahmen, um eine sichere und komfortable Ankunft der Pilger an ihren Zielorten zu gewährleisten.

Informationen zufolge wird der Prozess der Rückführung usbekischer Pilger aus Dschidda bis zum 19. Juni 2026 andauern. Tausende Bürger, die den Haddsch vollzogen haben, werden schrittweise in unser Land zurückgebracht.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

143,6 Milliarden UZS Cashback für April genehmigtHeute, 08:14Großer See in der Wüste von Buchara entstandenHeute, 07:25Usbekistan liefert landwirtschaftliches Saatgut nach AfghanistanHeute, 04:54Neue Flüge zwischen Usbekistan und Hongkong könnten eingeführt werdenHeute, 04:48Präsidialdekret gewährt jungen Menschen zinsgünstige Kredite von bis zu 100 Millionen SoumGestern, 11:02Mehr Aufmerksamkeit für die Schöpfer von Hit-Songs: Neue Vergünstigungen angekündigtGestern, 08:24
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Usbekistan nachrichten

Usbekistan stellt Rekord auf: Über 12.000 Samsas zubereitet (Video)
Zentralbank reagiert auf Berichte über 500.000-Som-Banknote
Kirgisistan schickt 21 Tonnen Wassermelonen aus Usbekistan zurück
Wichtige Änderungen ab dem 1. Juni bekannt gegeben
Starker Regen und Abkühlung lösen Hitze in Usbekistan ab
Stromtarife steigen, Rechnung für 500 kWh ändert sich
Änderung des Verfahrens zur Auszahlung des Kindergeldes bei Geburt in Usbekistan
Datum für Eid al-Adha in Usbekistan offiziell bekannt gegeben