Gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe waren schon immer ein Markenzeichen der Außenpolitik unseres Landes. Usbekistan hat dem afghanischen Volk erneut die Hand der Hoffnung und des guten Willens gereicht. Um afghanische Bauern und landwirtschaftliche Organisationen aktiv zu unterstützen, hat unser Land erstklassiges, hochwertiges Saatgut für landwirtschaftliche Kulturpflanzen als unentgeltliche Hilfe geliefert. Beamte erwarten, dass diese humanitäre Geste eine wichtige Rolle bei der Stärkung der Ernährungssicherheit und der Hebung der lokalen Landwirtschaft auf ein neues Niveau im Nachbarland spielen wird.

Diese edle Initiative wurde erfolgreich vom Zentrum für Saatgutentwicklung unter dem Landwirtschaftsministerium von Usbekistan umgesetzt, und die Saatgutreserven wurden der afghanischen Seite feierlich übergeben.

Tonnenweise erstklassige, klimaresistente Produkte

Die bereitgestellte unentgeltliche Hilfe besteht nicht nur aus Produkten, sondern aus erstklassigem Saatgut, das vollständig an lokale Klimabedingungen angepasst, getestet und speziell zertifiziert ist.

Kulturpflanzenart Volumen und Qualität Zweck Baumwollsaat 20 Tonnen Klimaresistent Reissamen 20 Tonnen Ertragreich und zertifiziert Gemüse- und Melonenkulturen 500 Kilogramm Erstklassiges Saatgut höchster Güte

Branchenexperten betonen, dass dieses praktische Geschenk dazu beitragen wird, den Binnenmarkt in Afghanistan mit Qualitätsprodukten zu versorgen, der ländlichen Bevölkerung dauerhafte Arbeitsplätze zu bieten und moderne, innovative Technologien in den Agrarsektor einzuführen.

Regionale Stabilität und vorbildliche Nachbarschaft

Darüber hinaus zielt dieser edle Schritt darauf ab, die landwirtschaftlichen Beziehungen zwischen Usbekistan und Afghanistan auf ein neues, stärkeres Fundament zu stellen. Die bilaterale agrarische Zusammenarbeit trägt nicht nur zum Wirtschaftswachstum bei, sondern wirkt sich auch positiv auf Frieden, Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung in der gesamten zentralasiatischen Region aus.

Nach Ansicht internationaler Experten und politischer Beobachter ist Usbekistans jüngste praktische Hilfe eines der deutlichsten Beispiele für wahre gute Nachbarschaft und aufrichtige Beziehungen im Interesse beider Völker.

Wir wünschen unserem Nachbarland eine gesegnete Anbausaison und laden Sie ein, die wichtigsten und interessantesten Entwicklungen in unserer Region gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten zu verfolgen!