Neue Flüge zwischen Usbekistan und Hongkong könnten eingeführt werden

Das Tourismuspotenzial und der einzigartige Charme unseres Landes stehen weiterhin im Fokus der weltweiten Medien. Diesmal hat eines der führenden und angesehensten Medienportale Hongkongs, Now.com einen umfangreichen analytischen Artikel veröffentlicht, der den glänzenden Aussichten der Tourismusbeziehungen zwischen Usbekistan und Hongkong gewidmet ist. Der Artikel enthält auch ein exklusives und wertvolles Interview mit Abdulaziz Akkulov, dem Vorsitzenden des Tourismuskomitees Usbekistans.

Dieses Material enthüllt ehrgeizige Pläne zur Anhebung der bilateralen Beziehungen auf ein neues Niveau sowie beispiellose Möglichkeiten für Investoren.

Neue Flugrouten verbinden Taschkent und Hongkong

Laut dem Interview diskutieren die Parteien derzeit aktiv die Möglichkeit, eine neue Direktflugverbindung zwischen Hongkong und Taschkent einzurichten, was für Fans und Touristen großen Komfort bieten würde. Zusätzlich wird als Alternative die Eröffnung einer Transit-Flugroute von Hongkong nach Usbekistan über Bangkok (Thailand) eingehend geprüft. Dies würde Reisen für östliche Touristen in unser Land erheblich erleichtern.

Der Vorsitzende des Komitees, Abdulaziz Akkulov, betonte, dass Usbekistan im vergangenen Jahr 11,7 Millionen ausländische Gäste empfing. Gemäß den ehrgeizigen Zielen unseres Staates ist geplant, den Touristenstrom in unser Land bis 2030 auf 20 Millionen zu steigern.

Goldene Privilegien und Subventionen für Investoren

Die Publikation aus Hongkong hob besonders hervor, dass Usbekistan, das bevölkerungsreichste Land Zentralasiens, in den letzten Jahren stetig Wirtschaftswachstumsraten von fast 6 % beibehalten hat. Daher zieht unser Land nicht nur gewöhnliche Touristen, sondern auch große ausländische Investoren wie ein Magnet an.

Derzeit erhalten Unternehmer, die in das Hotelgewerbe und die touristische Infrastruktur investieren, folgende umfangreiche finanzielle Unterstützung und Anreize vom Staat:

Für 4-Sterne-Hotels: Investoren erhalten eine Subvention in Höhe von 5.000 USD für jedes gebaute Zimmer.

Für 3-Sterne-Hotels: stellt der Staat Bargeldmittel in Höhe von 3.500 USD für jedes Zimmer bereit.

Steuerferien: Ab dem Tag der offiziellen Inbetriebnahme des Hotels werden Investoren für einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren von einer Reihe von Steuerzahlungen befreit.

Bequemes Visaregime für Bürger Hongkongs

Die guten Nachrichten enden hier nicht. Das Material erläutert auch detailliert die Visaverfahren für Einwohner Hongkongs, die nach Usbekistan reisen. Demnach können Bürger Hongkongs bis zu 10 Tage lang visumfrei in unser Land reisen. Wenn sie ihren Aufenthalt verlängern möchten, können sie über das moderne E-Visum-System bis zu 30 Tage bleiben. Bei Bedarf besteht auch die Möglichkeit, dieses E-Visum online zu verlängern, ohne das Haus zu verlassen.

Verfolgen Sie diese schönen Fortschritte im Tourismus unseres Landes und neue internationale Flüge gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!