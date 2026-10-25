45-jährige Frau in Kasachstan für das Verhalten ihres minderjährigen Sohnes bestraft (Video)

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45-jährige Frau in Kasachstan für das Verhalten ihres minderjährigen Sohnes bestraft (Video)

In Kasachstan wurde in der Region Schambyl eine 45-jährige Frau zur Verantwortung gezogen, nachdem ihr Sohn ihr Auto gefahren hatte und ein gefährliches Drift-Manöver ausführte. Darüber NUR.KZ unter Berufung auf die regionale Polizeibehörde berichtete.

Nach Angaben der Polizeibehörde der Region Schambyl wurde der Vorfall des gefährlichen Fahrens in der Polizeidienststelle des Bezirks Merke registriert und eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.

„Die 45-jährige Bürgerin wurde administrativ belangt, weil sie ihrem minderjährigen Sohn erlaubt hatte, das Auto zu fahren.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Darüber hinaus erklärten die Polizeibeamten der Frau die rechtlichen Konsequenzen eines solchen Verhaltens und erinnerten an die Notwendigkeit, die Verkehrsregeln einzuhalten.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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