In der kasachischen Hauptstadt Astana wurde ein Autofahrer, der mit hoher Geschwindigkeit durch eine Pfütze fuhr und Straßenarbeiter mit Wasser bespritzte, zu 10 Tagen Verwaltungshaft verurteilt. Dies berichtete Nur.kz .

Ein Video des Vorfalls verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und löste heftige Diskussionen aus. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Lexus mit hoher Geschwindigkeit durch eine Pfütze fährt und die am Straßenrand arbeitenden Personen vollständig durchnässt.

Nach Angaben der Polizei von Astana führten die Arbeiter zum Zeitpunkt des Vorfalls Reinigungsarbeiten am Straßenrand durch. Der Fahrer hatte trotz des blinkenden Ampelsignals die Geschwindigkeit nicht gedrosselt und keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Die Polizei identifizierte den 32-jährigen Fahrer und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Das Gericht befand ihn wegen groben Unfugs für schuldig und verhängte eine 10-tägige Verwaltungshaft.