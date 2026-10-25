93-jähriger Mann und 89-jährige Frau in Kökschetau gerettet (Video)

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93-jähriger Mann und 89-jährige Frau in Kökschetau gerettet (Video)

In Kasachstan haben Rettungskräfte in der Stadt Kökschetau zwei älteren Menschen geholfen. Ein 93-jähriger Mann und eine 89-jährige Frau wurden gerettet und den medizinischen Notfallteams übergeben. Dies berichtete NUR.KZ unter Berufung auf das Ministerium für Notstandssituationen.

Wie der Pressedienst des Ministeriums mitteilte, halfen Mitarbeiter der operativen Rettungseinheit gemeinsam mit Polizeibeamten dabei, die Wohnungstüren der beiden Senioren zu öffnen.

Im ersten Fall wurde festgestellt, dass der 93-jährige Mann nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen und die Tür öffnen konnte.

Um in die Wohnung zu gelangen, setzten die Rettungskräfte Kletterausrüstung ein. Sie stiegen vom vierten in den dritten Stock über den Balkon hinab und verschafften sich Zutritt. Anschließend wurde der Mann dem medizinischen Notfallteam übergeben.

Im zweiten Fall wurde eine 1937 geborene, 89-jährige Frau gerettet. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten wurde auch sie dem medizinischen Personal übergeben.

Das Ministerium für Notstandssituationen rief die Bürger dazu auf, ältere Menschen nicht zu vernachlässigen und sich regelmäßig nach ihrem Befinden zu erkundigen. Zudem wurde daran erinnert, im Notfall umgehend die Nummer 112 zu wählen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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