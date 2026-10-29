Mieter in Kasachstan verletzt Vermieterin und wird zu 30 Tagen Haft verurteilt (Video)

In der kasachischen Hauptstadt Astana verbreitete sich in den sozialen Medien ein Video eines Streits zwischen einer Vermieterin und einem 22-jährigen Mieter. Der Vorfall ereignete sich, weil der Mieter die Wohnung nicht fristgerecht räumte. Dies berichtete NUR.KZ.

Es wurde bekannt, dass es zu einer Auseinandersetzung kam, als die Frau den Mieter aufforderte, die Wohnung zu verlassen. Das verbreitete Video zeigt, wie der Mann die Frau beleidigt und sie angreift.

Nach Angaben der Polizei von Astana wurde der 22-jährige Tatverdächtige festgenommen. Da er die Vermieterin während des Streits körperlich verletzte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zudem wurde der Mann wegen der Verwendung beleidigender Ausdrücke und geringfügiger Ruhestörung durch Gerichtsbeschluss zu 30 Tagen Verwaltungshaft verurteilt.