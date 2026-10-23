Kasachstans 12-Milliarden-Dollar-Klage abgewiesen: Haager Gericht fällt umstrittene Entscheidung

·14·Welt
Kasachstans 12-Milliarden-Dollar-Klage abgewiesen: Haager Gericht fällt umstrittene Entscheidung

Das Internationale Schiedsgericht in Den Haag hat die Klage der kasachischen Regierung gegen westliche Ölkonzerne in Höhe von 12 Milliarden Dollar für unzulässig erklärt und abgewiesen. Dies berichtet die einflussreiche Agentur Bloomberg unter Berufung auf eigene Quellen.

Diese Gerichtsentscheidung steht in direktem Zusammenhang mit den milliardenschweren Finanzstreitigkeiten um eines der größten Ölfelder des Landes, Kaschagan Projekt.

Warum hat das Gericht die Klage abgewiesen? Der Faktor Zeit

Den Quellen der Agentur zufolge wurde der Großteil der von Astana eingereichten finanziellen Einwände als verjährt eingestuft:

  • Verjährung der Klage: Kasachstan hat die Rückerstattung der Kosten für den Ölförderzeitraum 2011–2015 zu spät gefordert;

  • 12 Milliarden Dollar gestrichen: Aufgrund der Verjährung hat das Schiedsgericht einen Teil der Klage in Höhe von insgesamt fast 20 Milliarden Dollar, nämlich 12 Milliarden Dollar, vollständig annulliert.

Der Kampf ist noch nicht vorbei: Es stehen noch 8 Milliarden Dollar aus

Der Finanzstreit ist mit dieser Entscheidung noch nicht vollständig beigelegt:

  • Verbleibende Forderungen: Kasachstans restliche 8 Milliarden Dollar an Einwänden und Forderungen bleiben bestehen und das Gerichtsverfahren läuft weiter;

  • Offizielle Reaktion: Bisher haben die Parteien oder die offiziellen Behörden Kasachstans keine vollständige offizielle Stellungnahme zu diesem Insider-Bericht abgegeben.

Was ist das Problem? Der Konflikt um das Kaschagan-Projekt

Zur Information: Kasachstan fordert die Erstattung von umstrittenen Kosten in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar für das Ölfeld Kaschagan, das zweitgrößte Ölreservat:

  • Mitglieder des Konsortiums: Das Feld wird vom KonsortiumGroßbritannien/ Niederlande), Total S.A. (Frankreich), CNPC (China) und Inpex (Japan) unter Beteiligung von KazMunayGas (Kasachstan) sowie den Giganten Eni (Italien), ExxonMobil (USA) und Royal Dutch Shell ( NCOC verwaltet;

  • Projektverzögerung und Kosten: Das Ölfeld nahm den Betrieb mehrere Jahre nach dem Zeitplan auf und das Projektbudget überstieg die Erwartungen drastisch;

  • Gesamtforderung von 150 Milliarden Dollar: Astana hatte zuvor erklärt, dass es von internationalen Investoren insgesamt bis zu 150 Milliarden Dollar als Entschädigung für entgangene Gewinne, Umweltschäden und korrupte Geschäfte fordern wolle.

KaschaganInternationaler SchiedsgerichtshofKazMunayGasNCOCKasachstan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist tot„Schlächter von Bosnien“ im Gefängnis gestorben: Verurteilter des Haager Tribunals ist tot27 August 19:07„Aufsehenerregender Prozess in Den Haag“: Türkei verklagt Ukraine vor dem Internationalen Strafgerichtshof„Aufsehenerregender Prozess in Den Haag“: Türkei verklagt Ukraine vor dem Internationalen Strafgerichtshof17 September 09:34Forbes enthüllt: Donald Trumps Vermögen ist auf 7,3 Milliarden Dollar gestiegenForbes enthüllt: Donald Trumps Vermögen ist auf 7,3 Milliarden Dollar gestiegen16 September 08:18Schweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharfSchweizer Neutralität — Geschichte und Gegenwart: Sacharowa kritisiert Bern scharf31 Juli 12:50Gucci-Umsätze sinken weiter: Kering plant Schließung von 125 FilialenGucci-Umsätze sinken weiter: Kering plant Schließung von 125 FilialenHeute 21:58Wissenschaftler, der die Transplantation menschlicher Köpfe versprach, führte Operation in Russland durchWissenschaftler, der die Transplantation menschlicher Köpfe versprach, führte Operation in Russland durchHeute 21:47
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt