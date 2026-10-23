Das Internationale Schiedsgericht in Den Haag hat die Klage der kasachischen Regierung gegen westliche Ölkonzerne in Höhe von 12 Milliarden Dollar für unzulässig erklärt und abgewiesen. Dies berichtet die einflussreiche Agentur Bloomberg unter Berufung auf eigene Quellen.

Diese Gerichtsentscheidung steht in direktem Zusammenhang mit den milliardenschweren Finanzstreitigkeiten um eines der größten Ölfelder des Landes, Kaschagan Projekt.

Warum hat das Gericht die Klage abgewiesen? Der Faktor Zeit

Den Quellen der Agentur zufolge wurde der Großteil der von Astana eingereichten finanziellen Einwände als verjährt eingestuft:

Verjährung der Klage: Kasachstan hat die Rückerstattung der Kosten für den Ölförderzeitraum 2011–2015 zu spät gefordert;

12 Milliarden Dollar gestrichen: Aufgrund der Verjährung hat das Schiedsgericht einen Teil der Klage in Höhe von insgesamt fast 20 Milliarden Dollar, nämlich 12 Milliarden Dollar, vollständig annulliert.

Der Kampf ist noch nicht vorbei: Es stehen noch 8 Milliarden Dollar aus

Der Finanzstreit ist mit dieser Entscheidung noch nicht vollständig beigelegt:

Verbleibende Forderungen: Kasachstans restliche 8 Milliarden Dollar an Einwänden und Forderungen bleiben bestehen und das Gerichtsverfahren läuft weiter;

Offizielle Reaktion: Bisher haben die Parteien oder die offiziellen Behörden Kasachstans keine vollständige offizielle Stellungnahme zu diesem Insider-Bericht abgegeben.

Was ist das Problem? Der Konflikt um das Kaschagan-Projekt

Zur Information: Kasachstan fordert die Erstattung von umstrittenen Kosten in Höhe von fast 20 Milliarden Dollar für das Ölfeld Kaschagan, das zweitgrößte Ölreservat: