In der kasachischen Stadt Taras wurde ein Denkmal an der Grabstätte von 72 unbekannten Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs starben, zerstört. Die Suche nach den Tätern wurde eingeleitet. Dies berichtete Nur.kz.

Es wurde bekannt, dass am 18. November in sozialen Netzwerken Berichte über die Zerstörung des Denkmals auf dem Friedhof im Stadtviertel Qorasuv in Taras verbreitet wurden. In diesem Gebiet sind 72 unbekannte Soldaten begraben, die während der Kriegsjahre an den Folgen ihrer in Evakuierungshospitälern erlittenen Verletzungen verstarben.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Denkmal am 15. Oktober 2026 nach umfangreichen Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten wiedereröffnet wurde. Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung von Taras und dem russischen Generalkonsulat in Almaty durchgeführt.

Die Verwaltung des Gebiets Schambyl bestätigte den Vorfall und erklärte, dass der Gouverneur des Gebiets, Jerbol Qoraschokejew, den Fall unter seine persönliche Aufsicht gestellt habe. Auch die Wiederherstellung des Denkmals wurde unter Kontrolle gestellt.

Die Polizeibehörde des Gebiets Schambyl teilte mit, dass wegen der Schändung des Denkmals ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Derzeit laufen operative Suchmaßnahmen zur Identifizierung und Festnahme der Täter.

Am 20. November wurde gemeldet, dass das Denkmal vollständig wiederhergestellt wurde. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Personen, die es zerstört haben, dauern jedoch an.