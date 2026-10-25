Frau verdient über 1 Million Dollar mit KI-geschriebenen Büchern

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Frau verdient über 1 Million Dollar mit KI-geschriebenen Büchern

Die südafrikanische Autorin Coral Hart hat mithilfe von KI-Tools innerhalb von 20 Monaten über 370 Bücher erstellt. Sie gibt an, dass ihre Einnahmen aus Buchverkäufen seit Anfang 2026 die Marke von 1 Million Dollar überschritten haben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Die Autorin nutzt KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Grok. Sie lässt die Chatbots die Bücher jedoch nicht einfach schreiben: Zuerst entwickelt sie selbst die Handlungsidee, die Charaktere, den Stil und die Kapitelstruktur. Danach hilft die KI bei der Erstellung und Bearbeitung des Textes.

Der ursprüngliche Text wird in mehreren Schritten überarbeitet. Am Ende prüft ein menschlicher Lektor oder Korrektor das Manuskript und nimmt die notwendigen Korrekturen vor.

Der wahre Name von Coral Hart wurde nicht enthüllt. Sie war 14 Jahre lang im Verlagswesen tätig und hatte bereits vor der Nutzung von KI Dutzende Werke verfasst.

Nach eigenen Berechnungen der Autorin wurden insgesamt über eine Million Exemplare ihrer Bücher in elektronischer, gedruckter und Audioform verkauft. Ein Großteil der Werke ist im Genre Liebesroman angesiedelt und auf ein spezifisches Lesepublikum ausgerichtet.

Ihre Arbeit befeuert auch die Debatte über die Rolle der KI in der Literatur. Während einige die Qualität und die Urheberrechtsfragen solcher Werke kritisieren, sieht Hart den Erfolg ihrer Verkaufszahlen als entscheidendes Kriterium.

Coral HartKünstliche IntelligenzChatGPTLiteraturBuchmarkt
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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