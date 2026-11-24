Ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Bild eines Bären hat in Russland für Aufruhr unter der Bevölkerung gesorgt. Sogar die Polizei und Experten für Wildtiere mussten nach dem nicht existierenden Bären suchen. Infolgedessen wurde die Frau, die das gefälschte Bild verbreitet hatte, mit einer Geldstrafe belegt.

Der Vorfall ereignete sich im Dorf Magdagatschi in der russischen Region Amur. Berichten zufolge erstellte eine 21-jährige Einheimische mithilfe von ChatGPT das Bild eines großen Braunbären, der durch die Straßen des Dorfes läuft. Zunächst schickte sie dieses Bild als Scherz an einen Bekannten.

Doch der Scherz nahm eine unerwartete Wendung. Das Bild verbreitete sich schnell über Messenger-Dienste und löste bei den Anwohnern Besorgnis aus. Die Menschen begannen, die Polizei anzurufen und über das Auftauchen eines Bären im Wohngebiet zu berichten.

Als die Situation ernst wurde, zog der Bezirksleiter Experten hinzu, die auf die Beobachtung und Suche nach Wildtieren spezialisiert sind. Sie begannen mit der Suche nach dem nicht existierenden Bären.

Später gestand die Frau, dass sie das Bild mithilfe von künstlicher Intelligenz selbst erstellt hatte, und wandte sich an die Polizei. Ein Gericht befand sie der Verbreitung von Falschinformationen für schuldig und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Rubel.

Interessanterweise ist dies nicht der einzige Fall in Russland. Im September verbreitete eine Frau in der Region Transbaikalien ebenfalls ein gefälschtes KI-Bild, das einen Bären auf einer Dorfstraße zeigte. Auch dieses Bild sorgte für Unruhe in der Bevölkerung. Infolgedessen wurde die Frau zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel verurteilt.

Diese Vorfälle ereigneten sich in einer Zeit, in der die Gefahr durch echte Bären in Russland zugenommen hat. Laut Reuters sind seit dem Frühjahr 2026 mindestens 26 Menschen bei Bärenangriffen im Land ums Leben gekommen.

So hat ein als einfacher Scherz gedachtes KI-Bild die Zeit von Polizei und Rettungsdiensten verschwendet und den Urhebern eine Verwaltungsstrafe eingebracht.