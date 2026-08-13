Elon Musk stellt das KI-Modell Grok 4.6 vor

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Elon Musk stellt das KI-Modell Grok 4.6 vor

SpaceX hat sein neuestes Modell für künstliche Intelligenz, Grok 4.6, offiziell vorgestellt. Gründer Elon Musk erklärte, das neue System sei bei Intelligenz, Leistung und Preis zum absoluten Marktführer geworden, und bezeichnete es als „objektiv die Nummer eins“. Die Veröffentlichung dürfte den Wettbewerb auf dem Markt für künstliche Intelligenz weiter verschärfen. Laut Ixbt.com lautet der Bericht .

Der bekannte Investor Gavin Baker schrieb laut ixbt.com auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X, dass das Modell Grok 4.6 nahezu die gleiche Leistung wie Fable 5 Max erbringe, jedoch deutlich weniger koste – etwa 85 Prozent weniger. Konkret sind die Preise für Eingabetoken um 80 Prozent und für Ausgabetoken um 88 Prozent gesunken.

Preispolitik und unabhängige Analyse

Das unabhängige Analyseunternehmen Artificial Analysis bestätigte ebenfalls den deutlichen Fortschritt des neuen Modells. Experten zufolge erzielte das von SpaceXAI entwickelte Grok 4.6 im Index für künstliche Intelligenz 61 Punkte und näherte sich damit dem Niveau von GPT-5.6 Sol. Zugleich bot es hohe Leistung zu einem niedrigeren Preis.

Das neue neuronale Netzwerk kostet pro 1 Million Eingabe- und Ausgabetoken jeweils 2 und 6 Dollar. Zum Vergleich: Beim Modell Claude Opus 5 liegen die entsprechenden Preise bei 5 und 25 Dollar, bei GPT-5.6 Sol bei 5 und 30 Dollar. Die Kosten für die Bearbeitung einer einzelnen Aufgabe betragen lediglich 0,84 Dollar.

Evolution und Zukunftspläne

Die Geschichte des ersten Chatbots von xAI begann im November 2023. Er wurde als direkter Konkurrent zu ChatGPT entwickelt. Damals zeichnete sich das Modell durch die Nutzung von Echtzeitdaten der X-Plattform und offenere Antworten aus. Seitdem hat das System eine bedeutende Entwicklungsphase durchlaufen.

Zur Erinnerung: Im Juli 2025 brachte das Modell Grok 4 xAI erstmals an die Spitze des Rankings von Artificial Analysis und überholte damit Giganten wie OpenAI, Google und Anthropic. Im Juli 2026 wurde die Version Grok 4.5 auf Basis der Mixture of Experts-Architektur vorgestellt. Sie war für ein breites Aufgabenspektrum trainiert, von der Programmierung bis hin zu wissenschaftlichen Publikationen.

Im Hinblick auf die Zukunftspläne erklärte Investor Gavin Baker, dass das Modell Grok 4.7 noch größer werden und Daten von Cursor und SpaceX in den Vortrainingsprozess einfließen würden. Dies dürfte die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz auf eine noch höhere Stufe heben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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