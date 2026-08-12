Googles KI-Dienst Gemini überschreitet 1 Milliarde Nutzer

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Googles KI-Dienst Gemini überschreitet 1 Milliarde Nutzer

Der Wettbewerb auf dem Markt für Technologien der künstlichen Intelligenz erreicht täglich eine neue Stufe. Laut ixbt.com ist Googles KI-gestützte Gemini-App zu einer globalen Plattform mit mehr als 1 Milliarde monatlich aktiven Nutzern geworden. Dieser wichtige Meilenstein wurde über die Webversion, spezielle Android- und iOS-Apps sowie in den Chrome-Browser integrierte Funktionen erreicht. Dies berichtet Ixbt.com .

Unternehmensvertreter erklären, dass Gemini weiterhin das am schnellsten wachsende Produkt in der Geschichte von Google ist. Die Verbraucherversion wurde erstmals im Februar 2024 vorgestellt. Seitdem ist die Reichweite des Dienstes rasant gewachsen: Im Mai 2025 wurden 400 Millionen monatliche Nutzer verzeichnet, später 750 Millionen, bis Mai 2026 900 Millionen und Ende Juli 950 Millionen. Damit erreichte die Plattform in den vergangenen Wochen einen historischen Meilenstein.

Die Rolle des Ökosystems und mobiler Geräte

Interessanterweise umfassen die genannten Statistiken keine Nutzer, die über die Google-Suche und Gmail auf Gemini-Modelle zugreifen. Die tiefe Integration in das Unternehmensökosystem, insbesondere in Android und Chrome, war einer der wichtigsten Faktoren für das starke Wachstum der Nutzerzahlen. Allein auf iOS nutzen jeden Monat mehr als 100 Millionen Menschen den Dienst aktiv.

Google gab außerdem interessante Details zur Nutzung seines KI-Systems bekannt. Demnach bevorzugen knapp 63 % der Nutzer bei der Interaktion mit dem Bot Sprachfunktionen. Zudem wird in etwa jeder fünften Gemini-Live-Sitzung die Kamera oder Bildschirmfreigabe verwendet. Nutzer erstellen täglich mithilfe von KI mehr als 150 Millionen verschiedene Bilder.

Das Wettbewerbsumfeld auf dem Markt

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Kampf um die Führungsposition in der KI-Branche immer härter wird. OpenAI, einer der wichtigsten Wettbewerber, hatte zuvor mitgeteilt, dass sein ChatGPT-Dienst mehr als 1 Milliarde Nutzer pro Woche erreicht. Experten zufolge lassen sich die beiden Zahlen jedoch nur schwer direkt vergleichen, da sie über unterschiedliche Zeiträume berechnet werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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