Apple Store-Architekt skeptisch gegenüber KI-gestütztem Einkaufen

Während Unternehmen im Silicon Valley Milliarden in KI-Agenten zur Automatisierung von Einkäufen investieren, steht der Experte, der das Apple-Einzelhandelsnetzwerk gründete, diesem Ansatz skeptisch gegenüber. Wie TechCrunch berichtet, glaubt der 66-jährige Ron Johnson nicht daran, dass KI den Einkaufsprozess grundlegend verändern wird oder dass Menschen sich vollständig auf Maschinen verlassen werden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Derzeit versuchen die weltweit führenden Technologiegiganten, KI tiefer in den Einzelhandel zu integrieren. Google entwickelt beispielsweise das Universal Commerce Protocol, um KI-Agenten bei Prozessen von der Produktsuche bis zur Zahlung zu unterstützen. OpenAI ermöglicht es Nutzern über ChatGPT, Produkte zu vergleichen und zu kaufen, ohne den Chat zu verlassen.

KI und reale Erfahrung

Ron Johnson ist jedoch der Ansicht, dass niemand einen teuren Einkauf, wie etwa einen Laptop für ein- oder zweitausend Dollar, einem KI-Agenten anvertrauen wird, ohne eine Website oder ein Geschäft zu besuchen. Solche Käufe erfordern einen persönlichen Ansatz, und Kunden möchten das Gewicht des Produkts spüren, den Bildschirm sehen und die richtige Größe wählen, bevor sie Geld ausgeben.

Johnson betont, dass KI niemals die Möglichkeit bieten kann, ein Produkt physisch zu erleben. Daher wird erwartet, dass KI-Agenten in Zukunft nicht selbst Einkäufe tätigen, sondern Kunden mit den notwendigen Informationen ausstatten, bevor sie ein Geschäft besuchen. Dadurch werden Kunden deutlich besser vorbereitet im Laden erscheinen.

Apple-Erfahrung und der menschliche Faktor

Ron Johnson gewann diese Überzeugung vor zwanzig Jahren, als er gemeinsam mit Steve Jobs bei Apple das Einzelhandelsnetzwerk aufbaute. Wie in seinem neuen Buch „Shop Different: How Retail Revealed Apple’s Genius“ beschrieben, waren Apple Stores nicht nur dazu gedacht, Produkte zu verkaufen, sondern den Menschen deren Nutzung zu vermitteln und Lösungen für Probleme zu finden.

Obwohl viele Wettbewerber das Design mit Glaswänden und den offenen Grundriss der Apple Stores kopierten, übersahen sie oft den wichtigsten Aspekt: den menschlichen Faktor. Laut Johnson liegt das Geheimrezept für den Erfolg von Apple immer in seinen Mitarbeitern und der Art und Weise, wie sie mit Kunden umgehen.