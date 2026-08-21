Apple-Messages-Plugin für ChatGPT gestartet

OpenAI, eines der führenden Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz, hat ein neues Apple-Messages-Plugin vorgestellt, mit dem Nutzer ihre Nachrichten direkt mithilfe von AI verwalten können. Das neue Tool vereinfacht das Sortieren, Bearbeiten und Analysieren persönlicher Unterhaltungen erheblich und eröffnet neue Möglichkeiten für die tägliche Kommunikation und berufliche Abläufe. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com und TechCrunch unterstützt das Plugin auch ChatGPT Work und Codex vollständig. Dadurch können Nutzer nicht nur im Privatleben, sondern auch im beruflichen Umfeld komfortabel mit Nachrichten arbeiten. Ein kurzer Werbeclip zeigt, wie ein Nutzer die AI bittet, auf Grundlage der Nachrichten des Vortags passende Antworten für Kontakte vorzuschlagen.

Welche Funktionen bietet das neue Plugin?

Der Funktionsumfang ist sehr groß und darauf ausgerichtet, den Nutzern Zeit zu sparen. Mit ChatGPT lassen sich insbesondere folgende Aufgaben erledigen:

Nachrichten sortieren, analysieren und bearbeiten

Auf Grundlage empfangener Nachrichten weitere Antworten vorbereiten

Unerwünschte Nachrichten löschen

Nachrichten im Namen des Nutzers als Entwürfe erstellen und versenden

Benötigte Informationen schnell im Nachrichtenverlauf finden

Wie jede AI-Technologie wirft jedoch auch diese neue Funktion Fragen zur Sicherheit und zum Datenschutz auf. Nach Angaben gegenüber der Bloomberg-Agentur betonten Vertreter von OpenAI, dass das Plugin lokal auf dem Gerät des Nutzers arbeitet und keinen einheitlichen Index der gesamten Nachrichtendatenbank erstellt.

Dennoch bleiben einige Aspekte der Funktionsweise des Systems klärungsbedürftig. Daher wandte sich TechCrunch mit einer offiziellen Anfrage nach zusätzlichen Informationen an das Unternehmen.

Was die Funktion zum automatischen Versenden von Nachrichten betrifft, empfiehlt OpenAI den Nutzern dringend, die Aktionen von ChatGPT kontinuierlich zu überwachen. Das Unternehmen rät davon ab, den Modus für die dauerhafte Bestätigung zu aktivieren, da dadurch die Möglichkeit entfällt, eine Nachricht vor dem Versand ein letztes Mal zu prüfen.