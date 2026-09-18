Bis Ende 2025 weisen 89 Prozent der wissenschaftlichen Artikel Spuren von KI auf

Eine neue statistische Methodik, die von einem internationalen Forscherteam entwickelt wurde, ermöglichte eine genaue Bewertung des Einsatzes von Large Language Models (LLM) in biomedizinischen wissenschaftlichen Publikationen. Laut ixbt.com wurde bekannt, dass bis Ende 2025 89 Prozent aller frei zugänglichen biomedizinischen Artikel mit Hilfe von KI bearbeitet oder verfasst wurden. Dieser Wert unterscheidet sich drastisch von den unteren Schätzwerten früherer Studien. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue Ansatz basiert auf einer tiefgreifenden Analyse von über 1,194 Millionen wissenschaftlichen Volltextartikeln, die zwischen 2017 und 2025 in der PubMed Central-Datenbank veröffentlicht wurden. Experten untersuchten die Häufigkeit von Wörtern in 379 Diensten und methodischen Einstellungen, deren Nutzung nach dem Erscheinen von ChatGPT Ende 2022 sprunghaft angestiegen war. Für jedes Marker-Wort wurde ein kontrafaktischer Trend erstellt und die Daten von 2018–2022 auf 2023–2025 extrapoliert.

Welche Teile wissenschaftlicher Artikel werden am häufigsten bearbeitet?

Den Forschungsergebnissen zufolge wird KI in verschiedenen Teilen des Textes mit unterschiedlicher Häufigkeit eingesetzt. Der Diskussionsteil der Artikel verzeichnete mit Stand Dezember 2025 das höchste Ergebnis mit 68 Prozent. Zusammenfassungen (Abstracts) belegten mit einem Anteil von 67 Prozent den zweiten Platz.

Gleichzeitig blieb der Methodenteil der am wenigsten betroffene Bereich mit einem Wert von 32 Prozent. Bei der Analyse des Volltextes dieses Abschnitts stieg der Wert jedoch auf 54 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass Wissenschaftler KI hauptsächlich zur Interpretation von Ergebnissen und weniger zur Beschreibung von Verfahren einsetzen.

Geografische Unterschiede und sprachliche Veränderungen

Die Autoren der Studie stellten auch signifikante Unterschiede zwischen den Ländern fest. Im Jahr 2025 sind Südkorea (85%), China (82%) und Taiwan (80%) führend bei der Nutzung von LLM-Technologien. Der niedrigste Wert wurde in Großbritannien mit 28 Prozent verzeichnet.

Überwiegend englischsprachige Länder zeigten ein Gefälle von 72% gegenüber 37% im Vergleich zum Rest der Welt. Während die Häufigkeit von Marker-Wörtern in den Texten von Wissenschaftlern aus nicht-englischsprachigen Ländern bis 2023 deutlich geringer war, erreichten sie bis 2025 das Niveau von englischen Muttersprachlern.

Diese Zahlen stimmen gut mit den Ergebnissen einer von Wiley durchgeführten Umfrage überein. Insbesondere bestätigten in einer Mitte 2025 durchgeführten Umfrage mehr als 70 Prozent der Befragten, dass sie LLM-Unterstützung beim Schreiben von Entwürfen genutzt haben.

Forscher warnen die akademische Gemeinschaft jedoch vor den entstehenden Risiken. Einerseits verringern Sprachmodelle die Sprachbarriere für nicht-englischsprachige Forscher, andererseits bergen sie Risiken wie das Auftreten erfundener Zitate, die Homogenisierung der wissenschaftlichen Sprache und die Schwächung der Verbindung zwischen Schreiben und kritischem Denken.