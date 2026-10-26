„Wir haben diese Lücke geschlossen“: Musk lehnt Einsatz von Starlink für ukrainische Angriffe ab

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„Wir haben diese Lücke geschlossen“: Musk lehnt Einsatz von Starlink für ukrainische Angriffe ab

Der amerikanische Milliardär und SpaceX-Chef Elon Musk das Satelliten-Internetsystem — Starlink betonte erneut, dass es ausschließlich für zivile Zwecke bestimmt sei, und erklärte, warum der Einsatz für offensive militärische Schläge untersagt ist.

Musk erklärte, dass die direkte Nutzung des Systems für Angriffe die Starlink-Satelliten zu legitimen militärischen Zielen mache und deren Abschuss den Weltraum für die gesamte Menschheit unzugänglich machen könnte.

„Die Lücke ist geschlossen“: Ukrainische Drohnen und Nutzungsregeln

Der SpaceX-Gründer äußerte sich offen über die Verletzung der Nutzungsregeln des Systems durch die ukrainischen Streitkräfte:

  • Einsatz bei Angriffen: Laut Musk haben ukrainische Militärs das Starlink-Kommunikationssystem genutzt, um offensive Schläge mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) durchzuführen;

  • Beschränkungen eingeführt: Der Geschäftsmann teilte mit, dass diese „Lücke“ im System bereits letzte Woche softwareseitig geschlossen wurde und solche Aktionen nun nicht mehr möglich seien;

  • Grenze zwischen ziviler und militärischer Nutzung: Er betonte, dass das System zwar als allgemeine militärische Infrastruktur (z. B. für Kommunikation und Steuerung) genutzt werden könne, jedoch nicht zu einer direkten Angriffswaffe werden dürfe.

„Katastrophe durch Weltraumschrott“: Warum ist Musk besorgt?

Elon Musk erläuterte auf seinem offiziellen Account im Netzwerk X (ehemals Twitter), dass der Grund für die Entscheidung in der globalen Sicherheit liege:

  • Gefahr durch legitime militärische Ziele: „Wenn Starlink für offensive Schläge genutzt wird, wird es zu einem legitimen Ziel für die Gegenseite, was das Risiko von Vergeltungsschlägen birgt“, schrieb der Unternehmer;

  • Lähmung des Weltraums: Der Milliardär wies darauf hin, dass ein Angriff auf Starlink-Satelliten im Orbit eine riesige Menge an Weltraumschrott (Kessler-Syndrom) erzeugen würde;

  • Weltraumnutzung wird unmöglich: Infolge dieser Kettenkollisionen könnte die Erdumlaufbahn vollständig blockiert werden, was den Zugang zum Weltraum und dessen Nutzung für alle Nationen unmöglich machen würde.

Genau um dieses katastrophale Szenario zu verhindern, wird die Nutzung des Systems als Angriffswaffe streng eingeschränkt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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