Der „kartografische Trick“ der USA scheiterte: Was ist das Haupthindernis bei den Verhandlungen in Abu Dhabi?
Ein neuer territorialer Kompromissplan, der von den Sonderbeauftragten des US-Präsidenten Donald Trump mit dem Ziel einer Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Russland vorgelegt wurde, wurde von Kiew scharf abgelehnt. Laut Informationen der renommierten britischen Zeitung The Telegraph geht es um eine Initiative zur Friedenssicherung durch die Änderung der Verwaltungsgrenzen der Volksrepubliken Donezk und Luhansk.
„Kartografischer Trick“ und Kiews feste Haltung
Quellen berichten, dass der von US-Diplomaten vorgeschlagene Kompromiss eine Art „kartografischer Trick“ war. Dem Plan zufolge:
Sollte die aktuelle militärische Kontrolllinie Russlands im Donbass vollständig beibehalten werden.
Kiew würde die unter seiner Kontrolle stehenden Großstädte behalten, während Moskau offiziell erklären könnte, seine Ziele erreicht zu haben.
Die ukrainische Seite lehnte es jedoch kategorisch ab, dieses Szenario überhaupt zu diskutieren. Eine dem Verhandlungsprozess nahestehende Quelle betonte, dass die Kiewer Delegation niemals territoriale Zugeständnisse diskutiert habe und dies auch in Zukunft nicht tun werde. Die Ukraine ist weder de facto noch de jure bereit, den Übergang dieser Gebiete unter russische Kontrolle anzuerkennen, und dieser prinzipielle Ansatz hat sich seit Beginn der Verhandlungen nicht geändert.
Details der Verhandlungen
Hauptaspekte und Ansätze der Parteien
Vorschlag der US-Vertreter
Änderung der Verwaltungsgrenzen der DVR und LVR sowie Suche nach einem territorialen Kompromiss
Antwort der Ukraine
Kategorische Ablehnung territorialer Zugeständnisse (keine Anerkennung de facto und de jure)
In Abu Dhabi Verhandlungen
Das Haupthindernis der am 10. November begonnenen dreiseitigen Konsultationen
Leiter der US-Delegation
Jared Kushner und Steven Witkoff
Kurswechsel
Da die Grenzfrage in einer Sackgasse steckt, wurden die Diskussionen auf Sicherheitsgarantien verlagert
„Da die territorialen Fragen in einer Sackgasse stecken, sind die US-Vertreter bei den Treffen in Abu Dhabi gezwungen, sich auf Sicherheitsgarantien nach dem Krieg und die neue Sicherheitsarchitektur Europas zu konzentrieren.“
Neuer Fokus bei den Verhandlungen in Abu Dhabi
Bei den derzeit in der Hauptstadt der VAE, Abu Dhabi, laufenden dreiseitigen Konsultationen zwischen Russland, den USA und der Ukraine ist gerade die Frage der Grenzvereinbarungen zum größten Problem geworden. Nachdem die US-Diplomaten unter der Leitung von Jared Kushner und Steven Witkoff keinen Kompromiss bei den Grenzen erzielen konnten, verlagerten sie den Fokus der Verhandlungen umgehend auf die Ausarbeitung neuer Sicherheitsgarantien für Europa nach dem Krieg.
Wir erinnern daran, dass zuvor US-Außenminister Marco Rubio in Abu Dhabi eingeräumt hatte, dass die erste Diskussionsrunde äußerst produktiv war, betonte jedoch ausdrücklich, dass die Parteien keine sofortigen globalen Fortschritte erwarten sollten.
Glauben Sie, dass Sicherheitsgarantien erreicht werden können, ohne die Frage der Grenzen und der territorialen Integrität zu lösen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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