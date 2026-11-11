Ein neuer territorialer Kompromissplan, der von den Sonderbeauftragten des US-Präsidenten Donald Trump mit dem Ziel einer Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Russland vorgelegt wurde, wurde von Kiew scharf abgelehnt. Laut Informationen der renommierten britischen Zeitung The Telegraph geht es um eine Initiative zur Friedenssicherung durch die Änderung der Verwaltungsgrenzen der Volksrepubliken Donezk und Luhansk.

„Kartografischer Trick“ und Kiews feste Haltung

Quellen berichten, dass der von US-Diplomaten vorgeschlagene Kompromiss eine Art „kartografischer Trick“ war. Dem Plan zufolge:

Sollte die aktuelle militärische Kontrolllinie Russlands im Donbass vollständig beibehalten werden.

Kiew würde die unter seiner Kontrolle stehenden Großstädte behalten, während Moskau offiziell erklären könnte, seine Ziele erreicht zu haben.

Die ukrainische Seite lehnte es jedoch kategorisch ab, dieses Szenario überhaupt zu diskutieren. Eine dem Verhandlungsprozess nahestehende Quelle betonte, dass die Kiewer Delegation niemals territoriale Zugeständnisse diskutiert habe und dies auch in Zukunft nicht tun werde. Die Ukraine ist weder de facto noch de jure bereit, den Übergang dieser Gebiete unter russische Kontrolle anzuerkennen, und dieser prinzipielle Ansatz hat sich seit Beginn der Verhandlungen nicht geändert.