„Es entsteht eine Lücke in unserer Verteidigung“: Deutschland stoppt Patriot-Lieferungen an Kiew

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„Es entsteht eine Lücke in unserer Verteidigung“: Deutschland stoppt Patriot-Lieferungen an Kiew

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat erklärt, dass das offizielle Berlin der Ukraine keine neuen Patriot Flugabwehrsysteme sowie die dazugehörige Munition mehr liefern kann.

Der Chef des deutschen Verteidigungsministeriums betonte, dass aufgrund begrenzter Waffenbestände weitere Lieferungen die nationale Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit des Landes ernsthaft gefährden könnten.

„Wir haben gegeben, was möglich war“: Pistorius' Erklärung

In einem Interview mit der Funke Mediengruppe räumte der deutsche Verteidigungsminister offen ein, wie ernst die Lage ist:

  • Einschränkungen bei der Versorgung: „Die Versorgungslage, insbesondere bei den Patriot-Systemen zur Flugabwehr, ist äußerst schwierig. Deutschland hat bereits mehrere Komplexe und zahlreiche Lenkflugkörper an die Ukraine übergeben. Weitere Systeme werden derzeit nicht geliefert“, sagte Pistorius.

  • Gefahr für die eigene Sicherheit: Der Minister fügte hinzu, dass die Bereitstellung weiterer Verteidigungsmittel für Kiew direkte Lücken in der Verteidigung der Bundeswehr verursachen könnte.

  • Berlins Grenze: Obwohl Deutschland weiterhin einer der größten militärischen Geldgeber der Ukraine ist, erklärte das Ministerium, dass die Bestände an Flugabwehrraketensystemen eine strategische Grenze erreicht haben.

Bleibt der Himmel über Kiew offen? Die Gefahr des Raketenmangels

Der Lieferstopp durch Deutschland erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die ukrainische Luftverteidigung bereits stark geschwächt ist:

  • Selenskyjs Eingeständnis: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor eingeräumt, dass die ukrainischen Streitkräfte aufgrund des Mangels an Flugabwehrraketen im ganzen Land erhebliche Schwierigkeiten bei der Abwehr russischer ballistischer Raketen haben.

  • „Die schlimmste Lage seit Kriegsbeginn“: Jegor Tschernew, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Geheimdienste der Werchowna Rada, gab offiziell bekannt, dass die Situation der Luftverteidigungssysteme in der Ukraine den schlechtesten Stand seit Beginn der großangelegten Militäroperationen erreicht hat.

Es wird erwartet, dass das Ausbleiben neuer Luftverteidigungsmittel durch westliche Verbündete die Fähigkeit der Ukraine, kritische Infrastrukturen und Städte vor Raketenangriffen zu schützen, erheblich beeinträchtigen wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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