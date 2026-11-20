Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass das Land für seine Bedürfnisse im kommenden Jahr 115 Milliarden Euro (etwa 126 Milliarden US-Dollar) von internationalen Partnern benötigt. Dies teilte er am 19. November in Berlin nach einem Treffen mit Vertretern der Staaten der „Koalition der Freiwilligen“ gegenüber Journalisten mit. Für Kiew sind diese Mittel entscheidend, um den Krieg fortzusetzen, die Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die finanzielle Stabilität des Staates zu sichern.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine ihre Bedürfnisse der Europäischen Union und den internationalen Partnern mitgeteilt habe. Der Präsident räumte ein, dass dies eine sehr große Summe sei, erinnerte jedoch daran, dass sich das Land im Kriegszustand befinde.

„Entschuldigen Sie, dass wir über Geld sprechen müssen, aber wir befinden uns im Krieg“, zitiert ihn Kyiv Independent.

Das ukrainische Staatsoberhaupt erklärte, dass ein Teil der für das nächste Jahr benötigten Mittel bereits gesichert sei und man daran arbeite, den Rest zu beschaffen.

Woher kommen die 115 Milliarden Euro?

Die von Selenskyj genannten 115 Milliarden Euro sind der gesamte Finanzbedarf, den die Ukraine für das nächste Jahr von ihren internationalen Partnern erwartet. Diese Mittel sind für militärische Unterstützung, die Stützung des Staatshaushalts und den Betrieb der wichtigsten Systeme des Landes unter Kriegsbedingungen erforderlich.

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag unterbreitet, der Ukraine bis 2027 weitere 45 Milliarden Euro bereitzustellen. Von diesem Betrag sind 25 Milliarden Euro für militärische Hilfe und 20 Milliarden Euro zur Deckung von Haushaltsausgaben geplant.

Darüber hinaus gibt es ein Unterstützungskredit der Europäischen Union für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro. Laut Selenskyj wird erwartet, dass der Großteil der für das nächste Jahr benötigten Mittel gedeckt werden kann, doch die Aufgabe, zusätzliche Ressourcen zu finden, bleibt weiterhin dringlich.

Was ist die „Koalition der Freiwilligen“ und was ist ihr Ziel?

Das Treffen in Berlin fand im Rahmen der „Koalition der Freiwilligen“ statt. Dies ist ein Format der internationalen Zusammenarbeit, das darauf abzielt, die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen und die Sicherheit des Landes nach Ende der Kampfhandlungen zu gewährleisten.

Dass die Koalition als „freiwillig“ bezeichnet wird, ist kein Zufall. Es handelt sich nicht um eine internationale Organisation, die auf einer obligatorischen Mitgliedschaft basiert. Die Staaten beteiligen sich je nach ihrer politischen Position und ihren Möglichkeiten an der militärischen, finanziellen, diplomatischen oder sonstigen Unterstützung der Ukraine.

Das Format wird von Frankreich und Großbritannien geleitet. Deutschland beteiligt sich als einer der Hauptakteure aktiv an diesem Prozess.

Am 19. November 2026 fand in Berlin unter dem Vorsitz des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz das nächste Treffen der Koalition statt. Über 40 Teilnehmer nahmen persönlich oder online teil. Bei dem Treffen waren der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Andy Burnham, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Vertreter anderer Staaten anwesend.

Welche Hilfe benötigt die Ukraine außer Geld?

Bei den Verhandlungen in Berlin wurden neben finanziellen Fragen auch die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung, der Schutz der Energieinfrastruktur und zukünftige Sicherheitsgarantien erörtert.

Laut Selenskyj bleibt der Schutz ukrainischer Städte, Energieanlagen, Brücken und Logistiksysteme eine Priorität, da die Angriffe Russlands mit ballistischen Raketen und Drohnen zugenommen haben.

An dem Treffen nahmen auch die Sonderbeauftragten des US-Präsidenten, Steve Witkoff und Jared Kushner, teil. Vertreter europäischer Staaten betonten, dass bei künftigen Friedensverhandlungen die Interessen Europas und der Ukraine berücksichtigt werden müssen.

Die Teilnehmer der Koalition einigten sich darauf, die langfristige militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine fortzusetzen, die Luftverteidigung zu stärken und die Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von Sicherheitsgarantien fortzuführen.

In einer nach dem Treffen in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung wurde die Verpflichtung bekräftigt, die militärische, finanzielle und diplomatische Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen.

Somit zeigt die Forderung Kiews nach 115 Milliarden Euro für das nächste Jahr, dass die Herausforderungen für die Ukraine nicht nur auf die Situation an der Front beschränkt sind. Neben dem militärischen Schutz sind auch die Erhaltung der Wirtschaft, die Finanzierung des Staatshaushalts und die Gestaltung eines Sicherheitssystems für die Zeit nach dem Krieg von entscheidender Bedeutung.