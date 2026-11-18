In der Nacht zum 17. November griffen die ukrainischen Streitkräfte die Krim-Brücke mit Drohnen und Raketen an. Infolge des Angriffs stürzten der Bogen und die Spannkonstruktionen des Straßenteils der Brücke ein. Der Autoverkehr wurde eingestellt, berichtet Gazeta.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte teilte mit, dass der Straßenteil der Brücke unbrauchbar geworden sei und keine Fahrzeuge mehr passieren könnten. Obwohl das Eisenbahnnetz erhalten blieb, wurde auch dessen Bogen beschädigt.

Dies war der zweite Angriff des ukrainischen Militärs auf die Krim-Brücke in zwei aufeinanderfolgenden Nächten. Bereits in der Nacht zum 16. November wurde die Brücke mit Drohnen ins Visier genommen. Nach diesem Angriff war der Autoverkehr für fast 17 Stunden unterbrochen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Operation über mehrere Wochen vorbereitet worden sei. Seinen Worten zufolge handelte es sich um die siebte Phase einer in Zusammenarbeit zwischen dem Sicherheitsdienst und dem Generalstab der Streitkräfte ausgearbeiteten Operation. Dabei wurden Russlands Luftabwehrsysteme, Radare, elektronische Kampfführungsmittel und andere Ziele schrittweise zerstört.

Selenskyj gab bekannt, dass in der Endphase der Operation unbemannte „Paljanyzja“-Fluggeräte, „Neptun“- und „Flamingo“-Raketen sowie „Ruta“-Drohnen eingesetzt wurden.

Der ukrainische Präsident betonte, dass Russland täglich ukrainische Infrastruktur, einschließlich Brücken, angreife. Er sagte, die Ukraine erinnere Russland daran, dass es dorthin zurückkehren werde, wo der Krieg begonnen habe.

Das russische Verkehrsministerium teilte am Morgen des 17. November mit, dass der Auto- und Bahnverkehr auf der Krim-Brücke eingestellt wurde. Später wurde bekannt gegeben, dass der Bahnverkehr über ein Gleis wieder aufgenommen wurde. Am Abend wurden bei einer Sitzung der Regierungskommission die Bewertung der Schäden, der Beginn der Reparaturarbeiten und die Frage der Güterlieferungen auf die Krim über alternative Routen erörtert.

Das russische Untersuchungskomitee stufte den Angriff als terroristischen Akt ein und leitete ein Verfahren gemäß Artikel 205 des Strafgesetzbuches ein. Nach Angaben der Behörde wurde die Brücke am 16. und 17. November durch unbemannte Fluggeräte angegriffen, was zu Schäden an den Konstruktionen führte.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte, dass Wladimir Putin über den Angriff informiert worden sei. Er betonte, dass die Brücke auf jeden Fall wieder aufgebaut werde.

Dies ist der dritte große Angriff auf die Krim-Brücke seit Beginn der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine. Im Oktober 2022 stürzten nach der Explosion eines Lastwagens zwei Spannweiten der Brücke ein. Im Sommer 2023 wurde sie durch Seedrohnen angegriffen.