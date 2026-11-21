Donald Trump äußerte sich zur Dauer des Krieges in der Ukraine und zu den Schwierigkeiten, mit denen der russische Staatschef Wladimir Putin konfrontiert ist. Er betonte, dass Putin in einen militärischen Konflikt verwickelt sei, der ursprünglich in kurzer Zeit hätte beendet werden sollen.

US-Präsident Donald Trump sagte, dass der russische Staatschef Wladimir Putin einen Krieg in der Ukraine führt, der eigentlich nur einen Tag hätte dauern sollen. Der amerikanische Staatschef betonte zudem, dass der starke persönliche Hass zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj einer der Faktoren sei, die zur langen Dauer des Konflikts beigetragen haben.

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„Putin hat derzeit Schwierigkeiten, weil er einen Krieg führt, der nur einen Tag hätte dauern sollen“, sagte Trumpals er die Situation in der Ukraine kommentierte.

Trump sagte, der Krieg hätte vor zwei Jahren enden können

Der amerikanische Präsident merkte an, dass auch die Beziehungen zwischen den Führern der Ukraine und Russlands die Dauer des Konflikts beeinflusst hätten.

Nach Trumps Ansicht hätte der Krieg in der Ukraine bereits vor zwei Jahren enden können, wenn Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin nicht solch einen starken Hass gegeneinander empfunden hätten.

Seine Aussage hat die Debatte über die Dauer des Ukraine-Konflikts, die Beziehungen zwischen den politischen Führern und die Möglichkeiten zur Erreichung des Friedens erneut in den Mittelpunkt gerückt.