Ein neues Format für diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine könnte entstehen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte Pläne für Vier-Parteien-Gespräche unter Beteiligung von Russland, der Ukraine, den USA und europäischen Vertretern an. Es wird nach einem neutralen Ort für das Treffen gesucht, ein genaues Datum und ein Veranstaltungsort stehen jedoch noch nicht fest.

Merz gab dies auf einer Pressekonferenz in Berlin nach einem Treffen mit Teilnehmern der „Koalition der Willigen“ bekannt. Laut dem deutschen Bundeskanzler prüfen die Parteien die Möglichkeit, die Gespräche in naher Zukunft zu organisieren.

Auch die VAE werden als Option für die Verhandlungen in Betracht gezogen

Friedrich Merz betonte, dass die Frage der Wahl eines neutralen Ortes für das geplante Treffen diskutiert werde. Als einen der möglichen Orte nannte er die Vereinigten Arabischen Emirate.

„Dies könnte zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, unsere gemeinsame europäische Position zu präsentieren“, sagte der deutsche Bundeskanzler.

Laut Merz' Erklärung ist geplant, die Gespräche in der Hoffnung zu organisieren, dass auch Russland sich dem Prozess anschließt. Es gibt jedoch bisher keine Informationen darüber, dass Moskau offiziell seine Teilnahme an einem Treffen in diesem Format zugesagt hat.

Die europäische Seite betrachtet die Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, die Gewährleistung solider Sicherheitsgarantien für das Land sowie dessen Integration in das europäische Sicherheitssystem als Prioritäten.

Wen könnte Europa zu den Verhandlungen entsenden?

Laut Berichten von Politico hat sich die Europäische Union auf die Zusammensetzung der Delegation geeinigt, die an den Verhandlungen mit Russland auf Expertenebene teilnehmen könnte.

Von europäischer Seite wird die Teilnahme der E5-Gruppe – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sowie Vertretern der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates erwartet.

Es heißt, dass es unter den europäischen Staaten mehrere Wochen lang Meinungsverschiedenheiten über die Frage gab, wer an den Verhandlungen teilnehmen soll. Den vorliegenden Informationen zufolge wurde jedoch nach dem informellen Gipfel in Dublin eine Einigung über die Zusammensetzung der Delegation erzielt.

Die Teilnahme Europas an diesem Format bedeutet, dass die Staaten des Kontinents bestrebt sind, ihre Position in den diplomatischen Prozessen zur Ukraine unabhängig zu präsentieren.

Europa möchte bei der Diskussion über das Schicksal der Ukraine nicht außen vor bleiben

Die diplomatischen Bemühungen rund um die Verhandlungen zeigen erneut den Wunsch der europäischen Staaten, direkt am Entscheidungsprozess zur Beendigung des Krieges in der Ukraine beteiligt zu sein.

Berlins Position zufolge sollten die territoriale Integrität der Ukraine, Sicherheitsgarantien und ihre Rolle im europäischen Sicherheitssystem wichtige Schwerpunkte der künftigen Diskussionen sein.

Das Vier-Parteien-Treffen unter Beteiligung von Russland, der Ukraine, den USA und Europa wird jedoch noch als geplantes Format bezeichnet. Endgültige Vereinbarungen zu Datum, Ort, offizieller Teilnehmerliste und Tagesordnung wurden nicht bekannt gegeben.

Daher ist die diplomatische Initiative derzeit nicht als erzielte Einigung zur Beendigung des Krieges, sondern als Erklärung über ein mögliches Verhandlungsformat zu bewerten.

Anmerkung der Redaktion: Einige Details zur europäischen Delegation und zum Vier-Parteien-Format basieren auf den Informationen der bereitgestellten Quelle. Sie wurden mit vorsichtiger Zuschreibung und nicht als offiziell bestätigte endgültige Entscheidungen wiedergegeben. Frühere Erklärungen Deutschlands zu Verhandlungen unter europäischer Beteiligung deuten ebenfalls darauf hin, dass die Frage der europäischen Teilnahme am diplomatischen Prozess diskutiert wird.