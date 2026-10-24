Paderborn vs Hamburger SV: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Paderborn vs Hamburger SV. Kick-off: 24 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Paderborn starting lineup: 15. Noll N., 5. Castaneda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidovic G.
Paderborn substitutes: 6. Baack T., 20. Gotze F., 11. Michel S., 2. Muller R., 9. Philippe R., 18. Pieringer M., 1. Schubert M., 3. Sticker J., 38. Zeitler D.
Paderborn head coach: Kettemann R.
Hamburger SV starting lineup: 1. Heuer Fernandes D., 5. Adeline M., 33. Bornauw S., 7. El Ouahdi Z., 28. Muheim M., 4. Nadir B., 43. Nandja S., 17. Omari W., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wolfe D.
Hamburger SV substitutes: 22. Amoako K., 48. Bissi Mouelle J., 11. Gronbaek A., 37. Lemke L., 6. Lokonga A. S., 9. Moffi T., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S.
Hamburger SV head coach: Polzin M.
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