B. Monchengladbach vs Paderborn: Lineups and Live Text Commentary

·24·Sport
B. Monchengladbach vs Paderborn: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: B. Monchengladbach vs Paderborn. Kick-off: 31 October, 19:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

B. Monchengladbach starting lineup: 33. Batz D., 2. Chiarodia F. C., 25. Hack R., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mohya W., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.

B. Monchengladbach substitutes: 17. Castrop J., 20. Herold D., 6. Itakura K., 22. Konoplya Y., 19. Kuhn N., 3. Lidberg I., 34. Nguefack M., 23. Olschowsky J., 7. Stoger K.

B. Monchengladbach head coach: Blessin A.

Paderborn starting lineup: 15. Noll N., 6. Baack T., 5. Castaneda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 18. Pieringer M., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 40. Vidovic G.

Paderborn substitutes: 20. Gotze F., 29. Lippmann C., 2. Muller R., 9. Philippe R., 1. Schubert M., 3. Sticker J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 38. Zeitler D.

Paderborn head coach: Kettemann R.

Live report LIVE
32
Robin Hack's (B. Monchengladbach) long-range shot looked like it was going in, but it went just wide of the left post. The keeper was lucky this time. Goal kick for Paderborn.
31
The ball went out of play. Paderborn has a chance to score from a corner kick.
29🟨
Yellow card for Tom Baack (Paderborn) for a foul. Timo Gerach didn't hesitate to make the call.
28
Paderborn had a chance to score from a corner, but the defender cleared the ball. It went out of play, and the Borussia Mönchengladbach goalkeeper will take the goal kick.
27
Tom Baack (Paderborn) received a great pass on the edge of the box and fired into the bottom right corner, but the keeper made an incredible save.
27
Paderborn took the corner kick short. The ball was passed to a nearby teammate.
25
A defender reacted at the last moment to brilliantly block Raphael Obermair's (Paderborn) cross.
24
Tom Baack (Paderborn) delivered a precise pass to Stefano Marino inside the box, but Daniel Batz was alert and cleared the danger.
23
Fouls count – 1:3.
21
Wael Moya (B. Mönchengladbach) tried to push forward, but the opposing defender cleared the ball. The ball went out of play, and the Paderborn goalkeeper will restart with a goal kick.
18
Long balls, short passes, and one-two touch play. Paderborn is showing great teamwork by controlling the ball and making precise passes. It's proving very difficult for the opponents to win the ball back.
15
Santiago Castaneda (Paderborn) holds his head in his hands after missing a great chance. He picked up the rebound, created space, and fired from outside the box into the stands. Goal kick for B. Monchengladbach.
12
Robin Hack (B. Mönchengladbach) found space after a precise pass. He took a shot, but it was blocked by a defender.
10
Timo Gerach has a clear view and calls a foul by Marvin Pieringer (Paderborn). B. Mönchengladbach will take a free kick from a dangerous position.
7
Borussia Mönchengladbach are showing excellent teamwork, controlling the ball with many short passes. If they want to find a gap in the defense and score, patience is the key factor.
5
Joe Scally (B. Mönchengladbach) commits a foul and the referee blows the whistle. Paderborn will take the free kick.
3
Bad play! Joe Scally (B. Mönchengladbach) is penalized for a foul and Timo Gerach blows the whistle. Free kick awarded to Paderborn.
1
The match has just started.
19:30
Paderborn gets the match underway.
19:30
Timo Gerach has been entrusted to officiate today's match.
19:30
In the match details, you can check the team lineups before kickoff.
19:30
Hello and welcome to the live text commentary of the upcoming match. We will try to bring you the events on the pitch as accurately as possible. Enjoy the game.
B. MonchengladbachPaderbornBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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