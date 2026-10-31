B. Monchengladbach vs Paderborn: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: B. Monchengladbach vs Paderborn. Kick-off: 31 October, 19:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
B. Monchengladbach starting lineup: 33. Batz D., 2. Chiarodia F. C., 25. Hack R., 14. Hashioka D., 18. Machino S., 36. Mohya W., 10. Neuhaus F., 16. Sander P., 29. Scally J., 26. Ullrich L., 47. Uno Z.
B. Monchengladbach substitutes: 17. Castrop J., 20. Herold D., 6. Itakura K., 22. Konoplya Y., 19. Kuhn N., 3. Lidberg I., 34. Nguefack M., 23. Olschowsky J., 7. Stoger K.
B. Monchengladbach head coach: Blessin A.
Paderborn starting lineup: 15. Noll N., 6. Baack T., 5. Castaneda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 18. Pieringer M., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 40. Vidovic G.
Paderborn substitutes: 20. Gotze F., 29. Lippmann C., 2. Muller R., 9. Philippe R., 1. Schubert M., 3. Sticker J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 38. Zeitler D.
Paderborn head coach: Kettemann R.
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