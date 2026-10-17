Hamburger SV vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Hamburger SV vs Stuttgart. Kick-off: 17 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Hamburger SV starting lineup: 1. Heuer Fernandes D., 5. Adeline M., 33. Bornauw S., 24. Capaldo N., 37. Lemke L., 28. Muheim M., 4. Nadir B., 17. Omari W., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wolfe D.
Hamburger SV substitutes: 22. Amoako K., 7. El Ouahdi Z., 11. Gronbaek A., 9. Moffi T., 43. Nandja S., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S., 23. Torunarigha J.
Hamburger SV head coach: Polzin M.
Stuttgart starting lineup: 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirovic E., 11. El Khannouss B., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 6. Stiller A., 26. Undav D. (captain), 4. Vagnoman J.
Stuttgart substitutes: 22. Assignon L., 1. Bredlow F., 10. Fuhrich C., 14. Jaquez L., 17. Pejcinovic D., 21. Promel G., 44. Sauer L., 47. Spalt Y., 45. Stergiou L.
Stuttgart head coach: Hoeness S.
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