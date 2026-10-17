Hamburger SV vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

·36·Sport
Hamburger SV vs Stuttgart: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Hamburger SV vs Stuttgart. Kick-off: 17 October, 18:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Hamburger SV starting lineup: 1. Heuer Fernandes D., 5. Adeline M., 33. Bornauw S., 24. Capaldo N., 37. Lemke L., 28. Muheim M., 4. Nadir B., 17. Omari W., 15. Poulsen Y., 20. Vieira F., 3. Wolfe D.

Hamburger SV substitutes: 22. Amoako K., 7. El Ouahdi Z., 11. Gronbaek A., 9. Moffi T., 43. Nandja S., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S., 23. Torunarigha J.

Hamburger SV head coach: Polzin M.

Stuttgart starting lineup: 41. Seimen D., 24. Chabot J., 9. Demirovic E., 11. El Khannouss B., 3. Hendriks R., 29. Jeltsch F., 16. Karazor A., 18. Leweling J., 6. Stiller A., 26. Undav D. (captain), 4. Vagnoman J.

Stuttgart substitutes: 22. Assignon L., 1. Bredlow F., 10. Fuhrich C., 14. Jaquez L., 17. Pejcinovic D., 21. Promel G., 44. Sauer L., 47. Spalt Y., 45. Stergiou L.

Stuttgart head coach: Hoeness S.

Live report LIVE
21
Hamburger SV is controlling the ball and continuing the game with long passes.
20
Possession 15:85.
18
Stuttgart players are exchanging short passes to break through the opponent's defense and launch a quick counter-attack.
15
The long ball into the box is collected by the unmarked Ermedin Demirović (Stuttgart), but his shot from the edge of the six-yard box misses the target, going well wide of the left post. The ball goes out of play and Hamburg will restart with a goal kick.
14
Stuttgart are controlling the tempo of the game through precise short passes.
14
Play is stopped for now, Luis Lemke (Hamburg) is injured and the medical staff need to come onto the pitch.
11
David Wolf (Hamburg) pulls an opponent's shirt and Robert Hartmann blows his whistle for a foul. Stuttgart will take the free kick.
9
Deniz Undav (Stuttgart) missed a golden opportunity. A great cross found Undav in the box, who headed the ball well over the crossbar. The ball went out of play, goal kick for St. Pauli.
7
Jamie Leweling (Stuttgart) decides to take the corner short instead of crossing into the box.
6
Fabio Vieira (Hamburg) receives a brilliant low pass and shoots from outside the box, but it's weak and flies into the stands. Chance wasted! The ball goes out of play, and it's a goal kick for Stuttgart.
3
Stuttgart seem to be finding their game and controlling the ball. They are waiting for the right moment to create new attacking opportunities.
1
A wasted opportunity. Angelo Stiller (Stuttgart) gets to the rebound inside the box and fires it just past the right post. The ball goes out of play, and Hamburg restart with a goal kick.
1
Today's match has just begun, enjoy the game!
18:30
The players have taken to the pitch and the match is about to begin. Stuttgart will kick off.
18:30
The main referee for today's match will be Robert Hartmann.
18:30
You can check out the lineups and match details before the game starts.
18:30
Match: Hamburger SV - Stuttgart. Score: -. Commentary: Welcome to our live text broadcast. We will try to give you detailed information about the events on the pitch. There is very little time left before the match starts.
Hamburger SVStuttgartBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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