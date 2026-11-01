Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV: Lineups and Live Text Commentary

·2·Sport
Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV. Kick-off: 1 November, 21:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Eintracht Frankfurt starting lineup: 1. Atubolu N., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 3. Brassier L., 8. Chaibi F., 20. Doan R., 11. Ebnoutalib Y., 4. Koch R., 26. Kosugi K., 25. Onyedika R., 42. Uzun C.

Eintracht Frankfurt substitutes: 29. Amaimouni A., 9. Burkardt J., 22. Chandler T., 34. Collins N., 27. Gotze M., 23. Ilicevic N., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J.

Eintracht Frankfurt head coach: Hutter A.

Hamburger SV starting lineup: 1. Heuer Fernandes D., 5. Adeline M., 11. Gronbaek A., 37. Lemke L., 6. Lokonga A. S. (captain), 9. Moffi T., 28. Muheim M., 43. Nandja S., 17. Omari W., 23. Torunarigha J., 3. Wolfe D.

Hamburger SV substitutes: 22. Amoako K., 48. Bissi Mouelle J., 27. Daka P., 7. El Ouahdi Z., 18. Jatta B., 10. Pherai I., 38. Rossing-Lelesiit A., 19. Stange O., 12. Tangvik S.

Hamburger SV head coach: Polzin M.

Eintracht FrankfurtHamburger SVBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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