Werder Bremen vs Paderborn: Lineups and Live Text Commentary
Bundesliga: Werder Bremen vs Paderborn. Kick-off: 17 October, 18:30 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
Werder Bremen starting lineup: 1. Hein K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 18. Dinkci E., 32. Friedl M., 10. Fullkrug N., 17. Grull M., 5. Pieper A., 44. Regeer Y., 15. Reis L.
Werder Bremen substitutes: 38. Erevbenagie P., 26. Itten C., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 34. Soylu D., 23. Stalmach D., 4. Stark N., 8. Weiser M., 3. Wojcik O.
Werder Bremen head coach: Thioune D.
Paderborn starting lineup: 15. Noll N., 5. Castaneda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidovic G.
Paderborn substitutes: 6. Baack T., 29. Lippmann C., 11. Michel S., 2. Muller R., 9. Philippe R., 18. Pieringer M., 1. Schubert M., 3. Sticker J., 38. Zeitler D.
Paderborn head coach: Kettemann R.
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