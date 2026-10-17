Werder Bremen vs Paderborn: Lineups and Live Text Commentary

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Werder Bremen vs Paderborn: Lineups and Live Text Commentary

Bundesliga: Werder Bremen vs Paderborn. Kick-off: 17 October, 18:30 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Werder Bremen starting lineup: 1. Hein K., 13. Arthur, 20. Chuki, 2. Deman O., 18. Dinkci E., 32. Friedl M., 10. Fullkrug N., 17. Grull M., 5. Pieper A., 44. Regeer Y., 15. Reis L.

Werder Bremen substitutes: 38. Erevbenagie P., 26. Itten C., 30. Schlager A., 33. Schmetgens M., 34. Soylu D., 23. Stalmach D., 4. Stark N., 8. Weiser M., 3. Wojcik O.

Werder Bremen head coach: Thioune D.

Paderborn starting lineup: 15. Noll N., 5. Castaneda S., 17. Curda L., 22. Hansen M., 30. Marino S., 23. Obermair R., 25. Scheller T., 21. ter Horst J., 27. Tigges S., 28. Ulrich L., 40. Vidovic G.

Paderborn substitutes: 6. Baack T., 29. Lippmann C., 11. Michel S., 2. Muller R., 9. Philippe R., 18. Pieringer M., 1. Schubert M., 3. Sticker J., 38. Zeitler D.

Paderborn head coach: Kettemann R.

Live report0-1 LIVE
22
Robert Schröder couldn't ignore Santiago Castañeda's (Paderborn) foul and blew his whistle.
21
Werder Bremen had a chance to score from the corner kick, but the defender cleared the ball.
21
Niclas Füllkrug (Werder Bremen) receives a pass near the edge of the penalty box and controls it brilliantly. He immediately shoots and fires the ball into the top left corner. Despite the accurate shot, the goalkeeper manages to leap and save it!
180-1
Stefano Marino (Paderborn) received the pass inside the box and placed the ball into the top right corner. The goalkeeper was helpless.
17
Chuky (Werder Bremen) pounced on the rebound in the box and unleashed a powerful shot toward the center of the goal. Nauël Noll showed great reflexes, making a brilliant leaping save. What a save, but what a missed opportunity!
15
Marco Grüll (Werder Bremen) beat the defenders and went one-on-one with the goalkeeper, but failed to score.
14
Paderborn failed to score from the long-range free kick as Karl Hein (Werder Bremen) leapt high to claim the cross.
13
Chuky (Werder Bremen) commits a foul, and Robert Schröder blows his whistle for the infringement.
12
Niclas Füllkrug (Werder Bremen) received the ball near the edge of the penalty area, but his shot went wide of the right post.
10
Gabriel Vidović (Paderborn) made a very rough challenge to win the ball back, and Robert Schröder blew his whistle for a foul.
9
Paderborn is showing brilliant team play, controlling the ball with lots of short passes. If they want to find a gap in the defense and score, patience is the key factor.
7
The corner kick was taken, but Paderborn couldn't capitalize, the defender cleared the ball.
5🟨
Stefano Marino (Paderborn) is shown the yellow card.
4
Laurin Curda (Paderborn) commits a tactical foul, holding back his opponent to stop the play.
3
Chuky (Werder Bremen) makes an overly aggressive challenge for the ball, and Robert Schröder blows his whistle for a foul.
2
Paderborn are currently in control of the ball, maintaining the initiative with precise passing.
1
We're underway, today's match is starting right now.
18:30
Paderborn gets the match underway.
18:30
Robert Schröder has been appointed as the main referee for today's match, and he will do his utmost to officiate fairly and avoid mistakes.
18:30
The starting line-ups of both teams are now known, you can check them out now.
18:30
Hello and welcome to our live text commentary. You can follow all the exciting moments of the game here so you won't miss a thing. Sit back and enjoy the match.
Werder BremenPaderbornBundesliga
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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