Royale Union SG – H. Beer-Sheva: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Royale Union SG y el H. Beer-Sheva comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Tashkent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Royale Union SG: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Guilherme Smith, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patrice L., 29. Sylla M., 6. Van De Perre K. (capitán), 23. Zeneli B.

Suplentes del Royale Union SG: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 30. Florus R., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keita S., 13. Rodriguez K., 26. Sykes R., 43. Tshilanda D.

Entrenador del Royale Union SG: Hubert D.

Alineación titular del H. Beer-Sheva: 1. Marciano O., 9. Ahmed Z., 5. Amador P., 20. East J., 17. Forson A., 4. Miguel Vitor (capitán), 2. Mizrahi G., 7. Perez E., 12. Rotman I., 28. Yehoshua N., 66. Zlatanovic I.

Suplentes del H. Beer-Sheva: 45. Abu Rumi M., 3. Baltaxa M., 13. Davidzada O., 44. Diop D. T., 11. Gana A. S., 70. Joao Victor, 8. Kanaan M., 14. Malede Y., 36. Shani Y., 90. Ugarriza A., 34. Wolf M.

Entrenador del H. Beer-Sheva: Kozuch R.