Royale Union SG – H. Beer-Sheva: alineaciones y directo

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Royale Union SG – H. Beer-Sheva: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Royale Union SG y el H. Beer-Sheva comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Tashkent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Royale Union SG: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Guilherme Smith, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patrice L., 29. Sylla M., 6. Van De Perre K. (capitán), 23. Zeneli B.

Suplentes del Royale Union SG: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 30. Florus R., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keita S., 13. Rodriguez K., 26. Sykes R., 43. Tshilanda D.

Entrenador del Royale Union SG: Hubert D.

Alineación titular del H. Beer-Sheva: 1. Marciano O., 9. Ahmed Z., 5. Amador P., 20. East J., 17. Forson A., 4. Miguel Vitor (capitán), 2. Mizrahi G., 7. Perez E., 12. Rotman I., 28. Yehoshua N., 66. Zlatanovic I.

Suplentes del H. Beer-Sheva: 45. Abu Rumi M., 3. Baltaxa M., 13. Davidzada O., 44. Diop D. T., 11. Gana A. S., 70. Joao Victor, 8. Kanaan M., 14. Malede Y., 36. Shani Y., 90. Ugarriza A., 34. Wolf M.

Entrenador del H. Beer-Sheva: Kozuch R.

En directo EN VIVO
26🟨
Niv Yehoshua (H. Beer Sheva) debe tener cuidado el resto del partido ya que ha visto la tarjeta amarilla.
22
Besfort Zeneli (Royals Union SG) ejecutó un tiro libre desde el vértice del área y lanzó un disparo peligroso. Su remate al centro de la portería fue atrapado sin problemas por Ofir Marciano.
22
Amankwah Forson (H. Beer Sheva) comete falta sobre su rival, pero el árbitro no lo amonesta. El Union Saint-Gilloise tiene un tiro libre a favor.
20🟨
Esta tarjeta amarilla es totalmente justa. La entrada de Noëme Sadiki (Royale Union SG) fue bastante dura, y Mykola Balakin no dudó en amonestarlo.
19
¡Qué ocasión! Massire Sylla (Royal Union SG) hizo un buen movimiento para llegar a un centro de falta cerca del área, pero su cabezazo se marchó ligeramente por encima del travesaño.
18
Mykola Balakin no pudo pasar por alto la dura falta de Guy Mizrahi (H. Beer-Sheva) y hizo sonar su silbato. El Royal Union SG ejecutará el libre directo.
16
Gran defensa. Amankwah Forson (H. Beer Sheva) intentó encontrar a Igor Zlatanovic dentro del área penal, pero el pase fue bloqueado.
16
La posesión es de 52:48.
15
Louis Patris envió un buen centro desde un ángulo cerrado al centro del área, pero el cabezazo de Raul Florucz (Royale Union SG) se marchó desviado por mucho del poste izquierdo.
14🔁
Sustitución. Mateo Biondic abandona el terreno de juego y entra Raul Florucz (Royale Union SG).
14🔁
Mateo Biondich abandona el terreno de juego por lesión. David Hubert da entrada a Raul Florucz.
12🔁
Se ha realizado un cambio. Mateo Biondic s
11
Lui Patris (Royale Union SG) recibe un pase preciso y dispara desde fuera del área. Ofir Marciano hace una parada brillante, evitando que el balón entre por la escuadra derecha.
10
El partido está detenido temporalmente, Mateo Biondich (Royale Union SG) está lesionado y los médicos tienen que entrar al campo.
9
H. Beer-Sheva controla el balón, los jugadores se dan pases precisos entre sí. Esperan el momento oportuno para romper la defensa rival y montar un contraataque rápido.
8
Guy Mizrahi (H. Beer-Sheva) intentó encontrar a Javon East, pero le dio demasiada fuerza al pase. El balón salió fuera y el Royal Union SG sacará de puerta.
6
Louis Patris envía un centro prometedor al área. Mateo Biondich (Royals Union SG) remata de cabeza cerca del punto de penalti, el balón pasa rozando el poste derecho.
5
Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) vio a un compañero desmarcado e intentófiltrar un pase raso. Sin embargo, un defensa leyó la jugada a la perfección y despejó el peligro.
5
Hervé Koffi (Royale Union SG) envió un pase largo, pero Ofir Marciano se hizo con el balón sin problemas.
4
Darius Olaru (Royale Union SG) recibió un pase preciso cerca de la frontal del área, pero falló en el remate y el balón se marchó por encima del travesaño. ¡Muy mal disparo!
3
Жавон Ист (Ҳ. Беер Шева) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичида дарвозанинг пастки ўнг бурчагига зарба йўллаш учун етарлича вақтга эга бўлди. Эрве Коффи унинг ниятини пайқаб, ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. Игор Златанович (Ҳ. Беер Шева) қайтган тўпни эгаллаб олди ва уни дарвозанинг пастки ўнг бурчагига йўллади, аммо Эрве Коффи яна бир бор ажойиб сейв билан дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.
1
La primera parte acaba de empezar.
21:47
El Royale Union SG pone el balón en juego.
21:45
El árbitro del partido de hoy será Mykola Balakin.
21:45
Las alineaciones titulares de ambos equipos ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en los detalles del partido.
21:45
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo, donde les traeremos toda la información al instante de lo que suceda en el partido.
Royale Union SGH. Beer-ShevaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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