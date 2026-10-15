Royale Union SG — Real Sociedad: alineaciones y directo

45+2 La primera parte del partido de hoy ha llegado a su fin.

45 1 minuto añadido al tiempo reglamentario.

44 La Real Sociedad está controlando muy bien el centro del campo con pases precisos.

40 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) no pudo enviar el centro de falta al área, su intento fue despejado por la defensa rival.

39 El árbitro Goga Kikacheishvili detuvo el juego, se acercó a la banda, habló con David Hubert y luego le mostró una tarjeta amarilla.

38 Nohim Chibane (Royale Union SG) recuperó el balón y reaccionó con enfado cuando Goga Kikacheishvili pitó falta. Real Sociedad sacará la falta.

38 Besfort Zeneli (Royals Union SG) decide disparar desde fuera del área, pero la barrera salta al unísono y bloquea el libre directo. ¡Peligro evitado!

36 Yangel Herrera (Real Sociedad) intentó llegar al balón pero golpeó la pierna de su rival. Goga Kikacheishvili pitó falta. El Union Saint-Gilloise ejecutará el tiro libre. Es una posición propicia para un disparo directo a portería.

33 Aquí está la decisión del VAR sobre la jugada del penalti – ¡NO HAY PENALTI a favor de la Real Sociedad! El juego puede continuar.

33 A pesar de las protestas de los jugadores de la Real Sociedad pidiendo penalti, el juego continúa. ¡Alto! ¡El árbitro Goga Kikacheishvili acaba de detener el partido y va a revisar esta jugada en el VAR! Veamos qué pasa.

32 En esta jugada, Noah Sadiki (Royals Union SG) pareció tocar el balón con la mano dentro del área, pero el árbitro no pitó nada y dejó seguir. ¡No hay penalti!

32 Tras un saque de esquina ejecutado por Sergio Gómez (Real Sociedad), el balón fue despejado apresuradamente.

31 El total de remates es de 6 a 2. La estadística de remates a puerta es de 1 a 0.

30 Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) filtra un pase preciso dentro del área a Job Ochieng, pero Hervé Koffi sale a tiempo para despejar el peligro.

28 Relebogile Mofokeng (Union SG) se deshizo de su rival, pero no pudo mantener el balón dentro del campo.

26 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise) envió un pase largo hacia adelante, pero el balón iba demasiado fuerte para Mateo Biondic y la oportunidad se desaprovechó. El balón salió del campo y la Real Sociedad sacará de puerta.

25 El centro de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) no llegó a Gonçalo Guedes ya que un defensa se adelantó para interceptar. Si el pase hubiera sido un poco antes, Gonçalo Guedes se habría quedado en una posición muy clara.

23 Gran defensa. Igor Zubeldia (Real Sociedad) intentó encontrar a Mikel Oyarzabal dentro del área, pero el pase fue bloqueado. El balón salió y el Royal Union SG sacará de puerta.

20 Louis Patris asistió a su compañero dentro del área, pero el disparo de Relebogile Mofokeng (Union SG) se marchó rozando el poste derecho.

19 Igor Zubeldia (Real Sociedad) caza el rechace fuera del área, pero su potente disparo se marcha por encima del larguero.

19 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) dispara desde fuera del área, podría haber sido peligroso para el portero, pero un defensa bloqueó el balón, así que solo podemos adivinar cómo habríaterminado.

18 Job Ochieng (Real Sociedad) buscó posición en el área, quedándose muy cerca de llegar a un centro desde atrás. El juez de línea señaló saque de banda a favor del Royale Union SG.

17 Posesión – 51:49.

17 Camiel Van de Perre (Royale Union SG) intentó encontrar a su compañero, pero puso demasiada fuerza en el pase y la ocasión se desperdició. El balón salió fuera y la Real Sociedad reanudará con un saque de puerta.

16 El balón fue enviado a Darius Olaru (Royale Union SG) cerca de la frontal del área. Disparó entre una maraña de jugadores hacia el lado derecho de la portería, obligando a Unai Marrero a hacer una gran parada.

15 ¡Camiel Van De Perre (Royale Union SG) se lleva las manos a la cabeza tras desperdiciar una buena ocasión! Estuvo ágil para controlar el rechace y disparó desde lejos, pero su remate salió muy desviado, marchándose bastante lejos del poste izquierdo.

14 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) es amonestado por falta. Goga Kikacheishvili lo vio claro y hace sonar su silbato.

11 Relebogile Mofokeng (Royale Union SG) recibe un pase preciso dentro del área y dispara inmediatamente a portería, pero el balón se marcha por encima del larguero.

9 Macire Sylla (Royale Union SG) hizo un desmarque perfecto para recibir un pase ideal dentro del área. Remontó alto, pero a su potente disparo le faltó un poco de precisión y el balón se estrelló en el poste derecho.

8 Besfort Zeneli (Royale Union SG) saca el córner al área, pero los defensas rivales despejan el balón con tranquilidad.

6 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) le ganó la espalda a los defensas, pero la jugada se anuló por fuera de juego.

5 Gonçalo Guedes (Real Sociedad) da un pase preciso dentro del área a Mikel Oyarzabal, pero Hervé Koffi se muestra atento y despeja el peligro.

4 La Real Sociedad se está adaptando al juego y controla el balón. Esperan el momento oportuno para crear nuevas ocasiones en ataque.

1 Parece que Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto la tarjeta roja por esa dura entrada. Goga Kikacheishvili no va a tolerar ese comportamiento en el campo y señaló la falta. El Union Saint-Gilloise ejecutará el libre directo y tendrá la oportunidad de presionar cerca de la portería rival.

1 El partido acaba de empezar.

21:47 El Real Sociedad pone en marcha el partido.

21:45 El partido de hoy será dirigido por el árbitro Goga Kikacheishvili, quien intentará arbitrar con justicia y evitar errores.

21:45 Ya conocemos las alineaciones titulares. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.