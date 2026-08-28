¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?

En Mónaco, la UEFA Europa Leagueha celebrado el sorteo oficial de la fase de liga para la temporada 2026/2027. En este nuevo formato de liga única, un total de 36 clubes divididos en 4 bombos, conocieron a sus 8 rivales en la lucha por el segundo trofeo más prestigioso de Europa.

La fase de liga del torneo comenzará el 16 de septiembre. oficialmente.

Bombo 1: ¿Contra quién jugarán los grandes?

Bayer Leverkusen: Marsella, Lyon, Salzburgo, Dinamo Zagreb, CFR Cluj, Lech Poznań, Beşiktaş, OFI Creta;

Benfica: AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech Poznań, Omonia, OFI Creta, NEC Nimega;

Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta de Vigo, NEC Nimega, Hapoel Beer-Sheva;

Milan: Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salzburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofía;

Lyon: Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrøm, Hoffenheim;

AZ Alkmaar: Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer-Sheva, Ararat-Armenia;

Olympiacos: Milan, Marsella, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, CFR Cluj, Hoffenheim, Torreense;

Real Sociedad: Lyon, Juventus, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrøm;

Marsella: Olympiacos, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta de Vigo, Sturm Graz, Levski Sofía, Beşiktaş.

Calendario de los equipos del bombo 2:

Ferencváros: Juventus, Milan, Viktoria Plzeň, Celtic, Celje, Lech Poznań, Torreense, Hoffenheim;

Viktoria Plzeň: Benfica, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Ferencváros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski Sofía, Lillestrøm;

Union Saint-Gilloise: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech Poznań, Celta de Vigo, Hapoel Beer-Sheva, Beşiktaş;

Dinamo Zagreb: Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar, Anderlecht, Rennes, Sturm Graz, Sunderland, NEC Nimega, Hapoel Beer-Sheva;

Salzburgo: Milan, Bayer Leverkusen, Sparta Praga, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski Sofía;

Celtic: Marsella, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Celta de Vigo, Omonia, Beşiktaş, Torreense;

Sparta Praga: AZ Alkmaar, Olympiacos, Rennes, Salzburgo, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrøm, Ararat-Armenia;

Rennes: Olympiacos, Juventus, Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Omonia, Sturm Graz, OFI Creta, NEC Nimega;

Anderlecht: Lyon, Marsella, Salzburgo, Dinamo Zagreb, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI Creta.

Representantes del bombo 3:

Sturm Graz: Marsella, AZ Alkmaar, Rennes, Dinamo Zagreb, Celje, Bournemouth, OFI Creta, Hoffenheim;

Lech Poznań: Bayer Leverkusen, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI Creta;

Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta Praga, Salzburgo, Lech Poznań, Jagiellonia, Hoffenheim, Beşiktaş;

Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzeň, Sparta Praga, Sturm Graz, Celta de Vigo, Hapoel Beer-Sheva, Lillestrøm;

Sunderland: AZ Alkmaar, Milan, Dinamo Zagreb, Anderlecht, Jagiellonia, Lech Poznań, Levski Sofía, Torreense;

Celje: Olympiacos, Bayer Leverkusen, Salzburgo, Ferencváros, Omonia, Sturm Graz, NEC Nimega, Ararat-Armenia;

Jagiellonia: Lyon, Olympiacos, Anderlecht, Viktoria Plzeň, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski Sofía;

Omonia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta de Vigo, Celje, Beşiktaş, NEC Nimega;

Celta de Vigo: Juventus, Marsella, Union Saint-Gilloise, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrøm, Hapoel Beer-Sheva.

Participantes del bombo 4:

Hoffenheim: Lyon, Olympiacos, Ferencváros, Anderlecht, Sturm Graz, Crystal Palace, Beşiktaş, OFI Creta;

Beşiktaş: Marsella, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva, Hoffenheim;

Torreense: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland, Lech Poznań, Ararat-Armenia, Lillestrøm;

Hapoel Beer-Sheva: Juventus, AZ Alkmaar, Dinamo Zagreb, Union Saint-Gilloise, Celta de Vigo, Bournemouth, OFI Creta, Beşiktaş;

NEC Nimega: Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo Zagreb, Omonia, Celje, Levski Sofía, Ararat-Armenia;

OFI Creta: Bayer Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznań, Sturm Graz, Hoffenheim, Hapoel Beer-Sheva;

Lillestrøm: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzeň, Sparta Praga, Bournemouth, Celta de Vigo, Torreense, Levski Sofía;

Levski Sofía: Milan, Marsella, Salzburgo, Viktoria Plzeň, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrøm, NEC Nimega;

Ararat-Armenia: AZ Alkmaar, Milan, Sparta Praga, Salzburgo, Celje, Jagiellonia, NEC Nimega, Torreense.

Clubes ingleses y nuevas intrigas

Europa Leagueesta temporada cobra un tono intenso con la participación de equipos de la Premier League. Sunderland, Bournemouth y Crystal Palace se enfrentarán a gigantes como el Milan y la Real Sociedad. La Juventus y el Milan comienzan la fase de liga con un calendario relativamente cómodo, pero lleno de emociones.