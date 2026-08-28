¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?

·11·Deportes
¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?

En Mónaco, la UEFA Europa Leagueha celebrado el sorteo oficial de la fase de liga para la temporada 2026/2027. En este nuevo formato de liga única, un total de 36 clubes divididos en 4 bombos, conocieron a sus 8 rivales en la lucha por el segundo trofeo más prestigioso de Europa.

La fase de liga del torneo comenzará el 16 de septiembre. oficialmente.

Bombo 1: ¿Contra quién jugarán los grandes?

  • Bayer Leverkusen: Marsella, Lyon, Salzburgo, Dinamo Zagreb, CFR Cluj, Lech Poznań, Beşiktaş, OFI Creta;

  • Benfica: AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech Poznań, Omonia, OFI Creta, NEC Nimega;

  • Juventus: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencváros, Omonia, Celta de Vigo, NEC Nimega, Hapoel Beer-Sheva;

  • Milan: Benfica, Olympiacos, Ferencváros, Salzburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofía;

  • Lyon: Bayer Leverkusen, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrøm, Hoffenheim;

  • AZ Alkmaar: Juventus, Benfica, Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Sturm Graz, Sunderland, Hapoel Beer-Sheva, Ararat-Armenia;

  • Olympiacos: Milan, Marsella, Sparta Praga, Rennes, Jagiellonia, CFR Cluj, Hoffenheim, Torreense;

  • Real Sociedad: Lyon, Juventus, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrøm;

  • Marsella: Olympiacos, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta de Vigo, Sturm Graz, Levski Sofía, Beşiktaş.

Calendario de los equipos del bombo 2:

  • Ferencváros: Juventus, Milan, Viktoria Plzeň, Celtic, Celje, Lech Poznań, Torreense, Hoffenheim;

  • Viktoria Plzeň: Benfica, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise, Ferencváros, Jagiellonia, Bournemouth, Levski Sofía, Lillestrøm;

  • Union Saint-Gilloise: Real Sociedad, Lyon, Celtic, Viktoria Plzeň, Lech Poznań, Celta de Vigo, Hapoel Beer-Sheva, Beşiktaş;

  • Dinamo Zagreb: Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar, Anderlecht, Rennes, Sturm Graz, Sunderland, NEC Nimega, Hapoel Beer-Sheva;

  • Salzburgo: Milan, Bayer Leverkusen, Sparta Praga, Anderlecht, Crystal Palace, Celje, Ararat-Armenia, Levski Sofía;

  • Celtic: Marsella, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Celta de Vigo, Omonia, Beşiktaş, Torreense;

  • Sparta Praga: AZ Alkmaar, Olympiacos, Rennes, Salzburgo, Bournemouth, Crystal Palace, Lillestrøm, Ararat-Armenia;

  • Rennes: Olympiacos, Juventus, Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Omonia, Sturm Graz, OFI Creta, NEC Nimega;

  • Anderlecht: Lyon, Marsella, Salzburgo, Dinamo Zagreb, Sunderland, Jagiellonia, Hoffenheim, OFI Creta.

Representantes del bombo 3:

  • Sturm Graz: Marsella, AZ Alkmaar, Rennes, Dinamo Zagreb, Celje, Bournemouth, OFI Creta, Hoffenheim;

  • Lech Poznań: Bayer Leverkusen, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Sunderland, Crystal Palace, Torreense, OFI Creta;

  • Crystal Palace: Real Sociedad, Lyon, Sparta Praga, Salzburgo, Lech Poznań, Jagiellonia, Hoffenheim, Beşiktaş;

  • Bournemouth: Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzeň, Sparta Praga, Sturm Graz, Celta de Vigo, Hapoel Beer-Sheva, Lillestrøm;

  • Sunderland: AZ Alkmaar, Milan, Dinamo Zagreb, Anderlecht, Jagiellonia, Lech Poznań, Levski Sofía, Torreense;

  • Celje: Olympiacos, Bayer Leverkusen, Salzburgo, Ferencváros, Omonia, Sturm Graz, NEC Nimega, Ararat-Armenia;

  • Jagiellonia: Lyon, Olympiacos, Anderlecht, Viktoria Plzeň, Crystal Palace, Sunderland, Ararat-Armenia, Levski Sofía;

  • Omonia: Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Celta de Vigo, Celje, Beşiktaş, NEC Nimega;

  • Celta de Vigo: Juventus, Marsella, Union Saint-Gilloise, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrøm, Hapoel Beer-Sheva.

Participantes del bombo 4:

  • Hoffenheim: Lyon, Olympiacos, Ferencváros, Anderlecht, Sturm Graz, Crystal Palace, Beşiktaş, OFI Creta;

  • Beşiktaş: Marsella, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva, Hoffenheim;

  • Torreense: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland, Lech Poznań, Ararat-Armenia, Lillestrøm;

  • Hapoel Beer-Sheva: Juventus, AZ Alkmaar, Dinamo Zagreb, Union Saint-Gilloise, Celta de Vigo, Bournemouth, OFI Creta, Beşiktaş;

  • NEC Nimega: Benfica, Juventus, Rennes, Dinamo Zagreb, Omonia, Celje, Levski Sofía, Ararat-Armenia;

  • OFI Creta: Bayer Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznań, Sturm Graz, Hoffenheim, Hapoel Beer-Sheva;

  • Lillestrøm: Real Sociedad, Lyon, Viktoria Plzeň, Sparta Praga, Bournemouth, Celta de Vigo, Torreense, Levski Sofía;

  • Levski Sofía: Milan, Marsella, Salzburgo, Viktoria Plzeň, Jagiellonia, Sunderland, Lillestrøm, NEC Nimega;

  • Ararat-Armenia: AZ Alkmaar, Milan, Sparta Praga, Salzburgo, Celje, Jagiellonia, NEC Nimega, Torreense.

Clubes ingleses y nuevas intrigas

Europa Leagueesta temporada cobra un tono intenso con la participación de equipos de la Premier League. Sunderland, Bournemouth y Crystal Palace se enfrentarán a gigantes como el Milan y la Real Sociedad. La Juventus y el Milan comienzan la fase de liga con un calendario relativamente cómodo, pero lleno de emociones.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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