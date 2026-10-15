AZ Alkmaar — H. Beer Sheva: alineaciones y directo

El partido AZ Alkmaar — H. Beer Sheva de la Europa League comienza el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del AZ Alkmaar: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes V., 29. Hoed V., 34. de Wit M., 21. Kwakman D., 17. Biskov V., 6. Koopmeiners P. (capitán), 24. Oufkir A., 18. Kovach B., 11. Daal R.

Entrenador del AZ Alkmaar: Exteld L.

Alineación inicial del H. Beer Sheva: 1. Marciano O. (capitán), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 5. Amador P., 7. Perez E., 25. Lucas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovic I., 9. Ahmed Z.

Entrenador del H. Beer Sheva: Kozuch R.