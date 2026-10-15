AZ Alkmaar — H. Beer Sheva: alineaciones y directo
El partido AZ Alkmaar — H. Beer Sheva de la Europa League comienza el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del AZ Alkmaar: 28. De Busser J., 2. Maikuma S., 3. Goes V., 29. Hoed V., 34. de Wit M., 21. Kwakman D., 17. Biskov V., 6. Koopmeiners P. (capitán), 24. Oufkir A., 18. Kovach B., 11. Daal R.
Entrenador del AZ Alkmaar: Exteld L.
Alineación inicial del H. Beer Sheva: 1. Marciano O. (capitán), 2. Mizrahi G., 44. Diop D. T., 15. Nachmias I., 5. Amador P., 7. Perez E., 25. Lucas Ventura, 17. Forson A., 45. Abu Rumi M., 66. Zlatanovic I., 9. Ahmed Z.
Entrenador del H. Beer Sheva: Kozuch R.
En directo EN VIVO
45+2
Radoslav Gidzhenov hace sonar el silbato para señalar el final de la primera parte.
45
Se añadió 1 minuto al tiempo reglamentario.
45
Esta tarjeta amarilla es totalmente merecida. La dura falta de Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) fue bastante violenta, y Radoslav Gidzhenov no dudó en amonestarlo.
42
El AZ Alkmaar muestra un gran juego en equipo tocando en corto, pero pierden el balón debido a un pase impreciso.
39
Radoslav Gidzhenov muestra tarjeta amarilla a Pedro Amador (H. Beer Sheva) por una falta.
38
El AZ Alkmaar sacó el córner en corto en lugar de centrar al área.
38
Waldemar Biskov (AZ Alkmaar) desaprovechó una gran ocasión con un disparo al lado izquierdo y el portero atrapó el balón fácilmente.
35
Yibril Tialav Diop (Hapoel Beer Sheva) intentó encontrar a un compañero, pero se pasó de fuerza en el centro y la ocasión se desvaneció.
32
La jugada a balón parado de AZ Alkmaar es despejada fácilmente por uno de los defensores.
31
Waldemar Biskov se sitúa ante el balón para lanzar la falta y decide disparar él mismo, enviando el esférico hacia la esquina inferior derecha, ¡pero Ofir Marciano vola para despejar! AZ Alkmaar sacará de esquina.
30
3:0 – ese es el número total de remates realizados por ambos equipos.
26
Eliel Peretz (Hapoel Beer Sheva) hace una entrada dura y el árbitro pita falta.
23
El Hapoel Beer-Sheva está bajando el ritmo del juego con pases a uno o dos toques. Los rivales lo están pasando muy mal ahora mismo, correr sin balón exige un gran esfuerzo físico.
19
Amankwah Forson (H. Beer Sheva) comete una falta dura barriendo a su rival. Radoslav Gidzhenov detiene el juego y pudo haberle mostrado una tarjeta, pero al final se limita solo a una advertencia verbal.
16
El AZ Alkmaar está jugando con grandes pases. Están aumentando la posesión mediante una serie de pases largos y esperan el momento oportuno para atacar.
13
Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) no logró enviar un pase hacia sus compañeros.
11
54:46 – posesión del balón.
7
Saque de esquina, pero el AZ Alkmaar no aprovecha la ocasión ya que el defensa despeja el balón.
7
Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar) regateó a los rivales, pero el defensa logró robar el balón. El AZ Alkmaar sacará de esquina. El árbitro y su asistente señalaron el banderín de córner.
6
El AZ Alkmaar sacó el córner en corto.
6
Mees de Wit (AZ Alkmaar) centra al área, pero la defensa despeja el balón.
3
El AZ Alkmaar controla el balón en este momento con pases precisos y mantiene la iniciativa.
1
Estamos a momentos del inicio de la primera parte de este partido.
21:46
El Hapoel Beer Sheva pone el balón en juego.
21:45
El partido de hoy será dirigido por Radoslav Gidzhenov.
21:45
Ya conocemos las alineaciones iniciales. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.
21:45
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestra narración en directo, donde os traeremos al momento todo lo que ocurra en el partido.
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