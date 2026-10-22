Lech Poznań — Sunderland: alineaciones y directo
El encuentro de la Europa League entre Lech Poznań y Sunderland comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Lech Poznań: 1. Lis M., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 59. Gurgul M., 15. Gurgul M., 43. Kozubal A., 22. Murawski R., 10. Wålemark P., 21. Rodrigues P., 11. Hotić D., 9. Ishak M. (capitán).
Suplentes del Lech Poznań: 7. Agnery I., 55. Bartczak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 24. Jagiełło F., 90. Janiszka H., 31. Obrębski W., 77. Palma L., 33. Pruchniewski M., 56. Szymczak V.
Entrenador del Lech Poznań: Frederiksen N.
Alineación inicial del Sunderland: 22. Rufs R., 20. Mukiele N., 4. Danso K., 13. O'Nien L., 6. Matelli D., 34. Xhaka G. (capitán), 29. Ahoueke J., 39. Fofana M., 19. Diarra H., 10. Angulo N., 57. Tuterov T.
Suplentes del Sunderland: 15. Alderete O., 32. Hume T., 48. Jones J., 28. Le Fée E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 77. Proctor T., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 47. Samuel-Ogunsuyi T., 49. Scott F., 40. Whittaker J.
Entrenador del Sunderland: Le Bris R.
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