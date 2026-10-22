Lech Poznań — Sunderland: alineaciones y directo

·37·Deportes
Lech Poznań — Sunderland: alineaciones y directo

El encuentro de la Europa League entre Lech Poznań y Sunderland comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Lech Poznań: 1. Lis M., 2. Pereira J., 72. Skrzypczak M., 59. Gurgul M., 15. Gurgul M., 43. Kozubal A., 22. Murawski R., 10. Wålemark P., 21. Rodrigues P., 11. Hotić D., 9. Ishak M. (capitán).

Suplentes del Lech Poznań: 7. Agnery I., 55. Bartczak P., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 24. Jagiełło F., 90. Janiszka H., 31. Obrębski W., 77. Palma L., 33. Pruchniewski M., 56. Szymczak V.

Entrenador del Lech Poznań: Frederiksen N.

Alineación inicial del Sunderland: 22. Rufs R., 20. Mukiele N., 4. Danso K., 13. O'Nien L., 6. Matelli D., 34. Xhaka G. (capitán), 29. Ahoueke J., 39. Fofana M., 19. Diarra H., 10. Angulo N., 57. Tuterov T.

Suplentes del Sunderland: 15. Alderete O., 32. Hume T., 48. Jones J., 28. Le Fée E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 77. Proctor T., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 47. Samuel-Ogunsuyi T., 49. Scott F., 40. Whittaker J.

Entrenador del Sunderland: Le Bris R.

En directo0-1 EN VIVO
27
Nilsen Angulo (Sunderland) avanzó hacia la portería, pero el defensa reculó a tiempo para arrebatarle el balón. El balón salió y el Lech Poznań sacará de puerta.
27
Jayant Metali (Sunderland) metió un gran centro al área, pero el defensor lo bloqueó y despejó el peligro con facilidad.
25
El árbitro señala córner y Nilsen Angulo (Sunderland) se dispone a lanzarlo.
25
¡Jayden Meupiyou (Sunderland) tuvo una gran ocasión en el área chica, remató al rincón inferior izquierdo, pero Mateusz Lis hizo una parada providencial! Habrá córner para el Sunderland.
24
Granit Xhaka (Sunderland) intentó encontrar a Malick Fofana, pero puso demasiada fuerza en el pase. El balón salió y el portero del Lech Poznań sacará de puerta.
23
El Sunderland parece estar encontrando su juego y controla el balón. Esperan el momento oportuno para crear nuevas ocasiones de ataque.
21
Malick Fofana (Sunderland) llegó primero al rechace en el área y sacó un disparo peligroso, ¡pero el balón pegó en el poste derecho!
21
Granit Xhaka (Sunderland) dispara desde fuera del área, un poco desviado. Una gran atajada de Mateusz Lis evita que el balón entre por la esquina inferior izquierda.
20
El Lech Poznań controla el ritmo del partido con pases cortos y precisos.
18
Robin Roofs sale de su línea para despejar un saque de esquina lanzado por Joel Pereira (Lech Poznań).
18
Daniel Håkans (Lech Poznań) centra al área, pero los defensores bloquean el balón. El árbitro hace sonar su silbato, Lech Poznań sacará de esquina.
17
¡Oportunidad de oro! Daniel Håkans (Lech Poznań) recibió un pase dentro del área y encontró espacio para disparar. Su remate salió desviado, rozando el poste derecho. El balón se fue fuera y el portero del Sunderland sacará de puerta.
16
Nilsen Angulo (Sunderland) debió saber que esa acción iba en contra de las reglas. Fue demasiado imprudente y a Balazs Berke no le quedó más remedio que sonar el silbato.
15
¡Robin Roofs está atento y atrapa sin problemas el balón largo enviado por Terry Yegbe (Lech Poznań). ¡Parada fácil!
13
Nilsen Angulo (Sunderland) metió un centro peligroso al área, pero el primer defensa despejó el balón.
13
Granit Xhaka (Sunderland) intentó encontrar a un compañero desde el saque de esquina, pero el portero se hizo con el balón. El Sunderland tendrá otra oportunidad de marcar de córner.
12
Malik Fofana (Sunderland) envía un centro peligroso al área buscando la cabeza de un compañero, pero un defensa se eleva para despejar el peligro. Buena jugada de Sunderland que termina en saque de esquina.
11
Sunderland domina actualmente la posesión con pases precisos entre los jugadores.
10
El Lech Poznań mueve el balón por el campo y mantiene el control. Sin embargo, el rival interceptó el pase y la situación cambió.
8
Malick Fofana (Sunderland) remata raso al centro de la portería, pero el portero se hace con el balón sin problemas.
7
Fue demasiado fácil para Mateusz Lis. Habib Diarra (Sunderland) recibió el pase y encontró espacio, pero su disparo fue a ras de suelo por el centro, directo a las manos del guardameta bien colocado.
7
Los jugadores del Sunderland intercambian pases cortos para romper la defensa rival y montar un contrataque rápido.
6
¡Patrik Walemark (Lech Poznan) estrella el balón en el poste y desperdicia una gran ocasión! El balón se va fuera y se señala saque de puerta para el Sunderland.
5
El Lech Poznań controla el balón, tocando entre ellos y esperando el momento oportuno para atacar.
4
Los jugadores del Sunderland se tocan el balón con pases cortos.
3
Antoni Kozubal (Lech Poznan) llegó primero al balón suelto dentro del área tras un malentendido defensivo. Disparó con precisión al lado izquierdo de la portería, pero el portero estuvo atento y realizó una parada brillante.
20-1
¡Gol! Neilson Angulo manda un centro al área y el desmarcado Timur Tutuerov (Sunderland) remata de cabeza con precisión al rincón derecho. 0:1.
1
El partido ha comenzado. Arranca la primera parte.
21:46
Sunderland saca de centro para iniciar el partido.
21:45
Balázs Berke ha sido designado como árbitro principal para el partido de hoy y tratará de arbitrar de forma justa y sin cometer errores.
21:45
En los detalles del partido puedes ver las alineaciones iniciales de ambos equipos.
21:45
Bienvenidos a la narración textual minuto a minuto del encuentro de hoy. Pueden seguir todos los eventos importantes que ocurran en el campo en formato de texto. Disfruten del partido.
Lech PoznańSunderlandEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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