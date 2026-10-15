Lech Poznań — Bayer Leverkusen: alineaciones y directo

45+6 El árbitro hace sonar el silbato que indica el final de la primera mitad y los jugadores se dirigen a los vestuarios.

45 Se añadirán al menos 5 minutos al partido.

45 Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) centra al área desde la banda, pero el pase no es preciso y no llega a su compañero. El balón sale fuera y el portero del Lech Poznan sacará de puerta.

45 5:11 – número total de remates realizados por ambos equipos.

41 El árbitro Miloš Milanović no cambió su decisión tras la revisión del VAR. ¡PENALTI a favor del Bayer Leverkusen!

41 ¡Gol! Patrik Schick (Bayer Leverkusen) arrancó, se detuvo y, leyendo el movimiento de Mateusz Lis, envió el penalti a la esquina inferior izquierda.

41 Patrik Schick (Bayer Leverkusen) se dirige hacia el punto de penalti.

39 ¡Espera! El árbitro hace la señal del VAR y quiere revisar la jugada ocurrida antes en el área. ¡Esto podría ser penalti para el Bayer Leverkusen! Veamos qué decide.

38 El saque de esquina de Aleix García (Bayer Leverkusen) no encuentra destinatario porque el balón salió demasiado fuerte.

37 Leo Bengtsson (Lech Poznań) arrancó demasiado pronto y el juez de línea levanta su bandera para señalar fuera de juego.

34 ¡El árbitro Miloš Milanović confirma el gol tras la revisión del VAR y los jugadores del Bayer Leverkusen tienen motivos para celebrar!

34 ¡El gol del Bayer Leverkusen está siendo revisado por el árbitro a través del VAR! Duda claramente o parece haber recibido un aviso.

32 ¡Gol! 0:2. Malik Tillman (Bayer Leverkusen) empuja el rechace a la red desde corta distancia.

29 ¡Gol! Patrik Schick (Bayer Leverkusen) gana el duelo psicológico y marca de penalti con un disparo imparable ajustado al poste derecho.

29 ¡Patrik Schick (Bayer Leverkusen) va a lanzar el penalti!

28 Tras la revisión del VAR, se mantiene la decisión del penalti. ¡Penalti a favor del Bayer Leverkusen!

27 Hay una pausa en el juego y el árbitro central Milos Milanovic parece haber recibido una señal en su pinganillo; indica que va a revisar mediante el VAR una jugada de penalti reclamada por el Bayer Leverkusen. ¡Esto puede ser muy interesante!

23 Centro al área central, Malik Tillman (Bayer Leverkusen) se creó un espacio, pero su remate de cabeza se marchó ligeramente por encima del larguero. El balón salió fuera, el Lech Poznan sacará de puerta.

23 Aleix García (Bayer Leverkusen) hace falta en la disputa por el balón. Miloš Milanović lo vio claro y hace sonar su silbato.

18 Martin Terrier (Bayer Leverkusen) se retira lesionado. Carles Martinez da entrada a Patrik Schick.

18 Luis Palma (Lech Poznan) sacó el córner en corto con un compañero en lugar de centrar al área.

16 Martin Terrier (Bayer Leverkusen) pide asistencia médica haciendo gestos de dolor. Aún se desconoce la gravedad de su lesión.

15 Niels Frederiksen se vio obligado a hacer un cambio ya que Wojciech Mońka se lesionó, entrando Terry Yegbe (Lech Poznań) en su lugar.

14 El defensa bloquea valientemente el disparo de Martin Terrier (Bayer Leverkusen) dentro del área.

12 Wojciech Mońka (Lech Poznań) necesita asistencia médica, por lo que el árbitro detuvo el juego y llamó a los médicos al campo.

11 Mikael Ishak (Lech Poznań) perdió los nervios y desperdició una ocasión clarísima desde dentro del área, mandando el balón por encima del larguero.

8 Aleix Garcia ejecuta el córner y encuentra a Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) solo, mano a mano con el portero, pero de algún modo remata por encima del larguero a corta distancia. ¡Tenía que marcar! El balón sale fuera y el Lech Poznan sacará de puerta.

8 Aleix García (Bayer Leverkusen) llevó el balón hacia el banderín de córner y lo centró al área.

6 Nathan Tella (Bayer Leverkusen) dispara desde media distancia, pero sale desviado y se marcha muy por encima del travesaño. El balón sale del campo y el Lech Poznań sacará de puerta.

6 Nathan Tella (Bayer Leverkusen) se quedó libre cerca de la frontal del área. Sin embargo, su remate salió flojo, el balón fue directo al centro de la portería y Mateusz Łis se hizo con él sin problemas.

5 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) centra al área, pero la defensa despeja.

2 Aleix García (Bayer Leverkusen) ejecuta el saque de esquina, pero no logra conectar con ninguno de sus compañeros.

1 Comienza la primera parte.

21:45 El Bayer Leverkusen pone el balón en juego.

21:45 Milos Milanovic ha sido designado árbitro principal del partido de hoy, y tratará de arbitrar con justicia evitando errores.

21:45 Las alineaciones titulares ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.