Campeonato Mundial de Piragüismo: ¿Quiénes representan a Uzbekistán en Polonia?

·38·Deportes
Campeonato Mundial de Piragüismo: ¿Quiénes representan a Uzbekistán en Polonia?

En Poznań, Polonia, el gran foro deportivo esperado por los aficionados a los deportes acuáticos — el Campeonato Mundial de Piragüismo (canoa y kayak)ha comenzado oficialmente. Reuniendo a los remeros más fuertes y renombrados del planeta, la selección nacional de Uzbekistán también compite con una delegación ampliada en busca de medallas.

Según el Comité Olímpico Nacional (CON) de Uzbekistán, desde el 26 de agosto, los mejores atletas de los continentes compiten en las aguas de Poznań por el título y puntos para el ranking mundial.

Esta competición global, que dura hasta el 30 de agosto

La competición hasta el 30 de agosto continuará. Se prevé que tanto atletas experimentados como jóvenes talentos defiendan el honor de Uzbekistán en cuatro días de intensas competencias:

  • Alta competencia: Junto a las principales naciones deportivas del mundo, los remeros uzbekos también aspiran a subir al podio en las pruebas de sprint y fondo;

  • Líderes en acción: En el equipo nacional, los medallistas de competiciones internacionales, campeonatos asiáticos y mundiales están listos para las pruebas principales.

Poznań 2026: La lista completa del equipo de Uzbekistán

Como parte del programa del Campeonato Mundial, nuestros atletas participarán en las modalidades de canoa y kayak:

Canoa (hombres y mujeres):

  • Shahriyor Mahkamov

  • Ziyodbek Yo‘ldoshaliyev

  • Aleksandr Zarubin

  • Samandar Haydarov

  • Ozodjon Amriddinov

  • Shahrizoda Mavlonova

  • Yekaterina Shubina

  • Milana Dushev-Yanich

  • Arina Tanatmisheva

Kayak (hombres y mujeres):

  • Artur Guliyev

  • Vladlen Denisov

  • Diyorbek Mamatqulov

  • Mirjalol Komilov

  • Shohsanam Sherzodova

  • Nilufar Zokirova

Este equipo es considerado uno de los principales aspirantes a los mejores resultados en las pistas de agua de Poznań, tanto en pruebas individuales como en tripulaciones de dos y cuatro.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La nueva arma de Maresca: ¿Quién es Ayub Bouaddi, fichado por el City por 95+5 M€?La nueva arma de Maresca: ¿Quién es Ayub Bouaddi, fichado por el City por 95+5 M€?Hoy, 17:51Corea del Sur derrotada: ¡Victoria sensacional de la selección de Uzbekistán Sub-20!Corea del Sur derrotada: ¡Victoria sensacional de la selección de Uzbekistán Sub-20!Hoy, 15:30Bibisara Assaubayeva gana el torneo de partidas rápidasBibisara Assaubayeva gana el torneo de partidas rápidasHoy, 14:24¿Qué dijo Umarali Rahmonaliyev tras la victoria histórica del Sabah en la UCL?¿Qué dijo Umarali Rahmonaliyev tras la victoria histórica del Sabah en la UCL?Hoy, 12:31¡El campeón olímpico Jordan Burroughs desafía a Islam Makhachev!¡El campeón olímpico Jordan Burroughs desafía a Islam Makhachev!Hoy, 11:46529 judocas: ¿Podrán los judocas uzbekos conquistar Lausana con su nuevo entrenador?529 judocas: ¿Podrán los judocas uzbekos conquistar Lausana con su nuevo entrenador?Hoy, 11:42
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Abdumalik Yorbutayev vuelve a brillar en Ereván: Doev cae noqueado (video)
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
Fallece el abuelo de Husanov: dejó la concentración del Manchester City (vídeo)
¿Qué nota recibió Husanov? Un medio británico analiza el juego de los futbolistas del City
¿Qué nota recibió Husanov? Un medio británico analiza el juego de los futbolistas del City