Campeonato Mundial de Piragüismo: ¿Quiénes representan a Uzbekistán en Polonia?

En Poznań, Polonia, el gran foro deportivo esperado por los aficionados a los deportes acuáticos — el Campeonato Mundial de Piragüismo (canoa y kayak)ha comenzado oficialmente. Reuniendo a los remeros más fuertes y renombrados del planeta, la selección nacional de Uzbekistán también compite con una delegación ampliada en busca de medallas.

Según el Comité Olímpico Nacional (CON) de Uzbekistán, desde el 26 de agosto, los mejores atletas de los continentes compiten en las aguas de Poznań por el título y puntos para el ranking mundial.

Esta competición global, que dura hasta el 30 de agosto

La competición hasta el 30 de agosto continuará. Se prevé que tanto atletas experimentados como jóvenes talentos defiendan el honor de Uzbekistán en cuatro días de intensas competencias:

Alta competencia: Junto a las principales naciones deportivas del mundo, los remeros uzbekos también aspiran a subir al podio en las pruebas de sprint y fondo;

Líderes en acción: En el equipo nacional, los medallistas de competiciones internacionales, campeonatos asiáticos y mundiales están listos para las pruebas principales.

Poznań 2026: La lista completa del equipo de Uzbekistán

Como parte del programa del Campeonato Mundial, nuestros atletas participarán en las modalidades de canoa y kayak:

Canoa (hombres y mujeres):

Shahriyor Mahkamov

Ziyodbek Yo‘ldoshaliyev

Aleksandr Zarubin

Samandar Haydarov

Ozodjon Amriddinov

Shahrizoda Mavlonova

Yekaterina Shubina

Milana Dushev-Yanich

Arina Tanatmisheva

Kayak (hombres y mujeres):

Artur Guliyev

Vladlen Denisov

Diyorbek Mamatqulov

Mirjalol Komilov

Shohsanam Sherzodova

Nilufar Zokirova

Este equipo es considerado uno de los principales aspirantes a los mejores resultados en las pistas de agua de Poznań, tanto en pruebas individuales como en tripulaciones de dos y cuatro.