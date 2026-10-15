Torrense — Sunderland: alineaciones y directo
El encuentro de la Europa League entre Torrense y Sunderland comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Torrense: 1. Lucas Paes, 27. Abubakari M., 8. Alfaro A., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vasquez J., 4. Volney, 19. Zoabi K.
Suplentes del Torrense: 31. Adril, 3. Alcedo J., 44. Berre S., 17. Drammeh M., 53. Guerreiro R., 7. Jean D., 29. Quintero L., 22. Rey R., 86. Rijo G., 75. Silva M., 2. Stopira.
Entrenador del Torrense: Tralhão L.
Alineación inicial del Sunderland: 22. Rufo R., 29. Aouchiche J., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 39. Fofana M., 32. Hume T., 6. Matete D., 13. O'Nien L., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tutierov T.
Suplentes del Sunderland: 9. Brobbey B., 4. Danso K., 19. Diarra H., 3. Jones J., 28. Le Fée E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 20. Mukiele N., . Proctor T., . Samuel-Ogunsuyi T., . Whittaker M., 34. Xhaka G.
Entrenador del Sunderland: Le Bris R.
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