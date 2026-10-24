¿Cuándo volverá Husniddin Aliqulov al campo? La esperada declaración del entrenador del Rizespor

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¿Cuándo volverá Husniddin Aliqulov al campo? La esperada declaración del entrenador del Rizespor

En la Süper Lig turca, que compite en el club « Rizespor » el entrenador principal Recep Uçar ha dado detalles sobre la salud y el posible regreso a los partidos oficiales del defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Husniddin Aliqulov, quien se encuentra en fase de recuperación tras una grave lesión. Husniddin Aliqulov ha proporcionado información detallada sobre su salud y cuándo podría volver a jugar partidos oficiales.

El defensa central de 26 años, operado de los ligamentos cruzados de la rodilla, regresa tras una larga pausa.

«Entrena desde hace un mes, pero no está para jugar»: La valoración del entrenador

El técnico del equipo, Recep Uçar, subrayó que están actuando con cautela para no poner en riesgo la salud del experimentado defensa:

  • Regreso a los entrenamientos: «Aliqulov tuvo que estar alejado de los terrenos de juego durante mucho tiempo debido a una lesión grave, ya que se sometió a una compleja operación de ligamentos cruzados;

  • Trabajo con el grupo: Nuestro jugador lleva casi un mes participando en los entrenamientos colectivos y hoy también se entrena plenamente con el grupo;

  • La cuestión del tiempo de juego: Sin embargo, en este momento aún no está totalmente preparado para participar en la intensidad total de los encuentros oficiales. Siendo realistas, Aliqulov necesita un poco más de tiempo para recuperar su mejor forma física», señaló el técnico turco.

El fin de una baja importante para la selección y el «Rizespor»

Husniddin Aliqulov es una de las figuras clave en la defensa del «Rizespor» y uno de los líderes de la zaga de la selección nacional de Uzbekistán.

Los médicos y el cuerpo técnico planean no correr riesgos en su regreso, minimizando el peligro de recaída e integrándolo gradualmente desde el banquillo en las próximas semanas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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