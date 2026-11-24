En la 12ª jornada del campeonato de Turquía, Başakşehir en casa Çorum se enfrentó. A pesar de que los visitantes se adelantaron 2-0 , el equipo de Estambul logró una victoria épica — 4-2.

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov , fue titular y disputó 90 minutos , anotando el primer gol de su equipo en el minuto 78 para iniciar la remontada. Este es el 9º gol del delantero en la actual temporada de la Süper Lig turca.

4 goles en 13 minutos y la situación en la tabla

En el minuto 29, Ramires, y en el minuto 68, Mahmich habían dado una ventaja cómoda a Çorum. Sin embargo, tras el gol de Shomurodov en el 78', Yildirim, quien entró desde el banquillo en el minuto 69, Yildirim se convirtió en el héroe del partido: marcó tres goles en los minutos 82, 86 y 90+1, completando un hat-trick.