Eldor Shomurodov marca su 9º gol, Başakşehir remonta ante Çorum y gana 4-2
En la 12ª jornada del campeonato de Turquía, Başakşehir en casa Çorum se enfrentó. A pesar de que los visitantes se adelantaron 2-0 , el equipo de Estambul logró una victoria épica — 4-2.
El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov , fue titular y disputó 90 minutos , anotando el primer gol de su equipo en el minuto 78 para iniciar la remontada. Este es el 9º gol del delantero en la actual temporada de la Süper Lig turca.
4 goles en 13 minutos y la situación en la tabla
En el minuto 29, Ramires, y en el minuto 68, Mahmich habían dado una ventaja cómoda a Çorum. Sin embargo, tras el gol de Shomurodov en el 78', Yildirim, quien entró desde el banquillo en el minuto 69, Yildirim se convirtió en el héroe del partido: marcó tres goles en los minutos 82, 86 y 90+1, completando un hat-trick.
Tras esta victoria, Başakşehir suma 20 puntos y asciende al 7º puesto en la tabla. Çorum, con 16 puntos , se mantiene en la 11ª posición .
Estadísticas
Başakşehir
Çorum
Resultado final
4
2
Goles
Eldor Shomurodov (78'), Yildirim (82', 86', 90+1')
Ramires (29'), Mahmich (68')
Legionario uzbeko
Eldor Shomurodov (90 minutos, 1 gol — 9º de la temporada)
—
Posición en tabla / Puntos
7º puesto (20 puntos)
11º puesto (16 puntos)
Acta del partido y alineaciones
Süper Lig turca. 12ª jornada
Başakşehir — Çorum 4-2
Goles: Eldor Shomurodov (78), Yildirim (82, 86, 90+1) — Ramires (29), Mahmich (68).
Başakşehir: Muhammad, Karbovnik, Opoku, Emin, Saba (Bulut, 46), Kaluzinski, Olsen, Kemen, Brnich, Zelke (Yildirim, 69), Eldor Shomurodov.
¿Crees que Eldor Shomurodov podrá luchar por el título de máximo goleador de la Süper Lig tras estos partidos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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