Los futbolistas ciudadanos de estados túrquicos, incluido Uzbekistán, podrían pronto no ser considerados jugadores extranjeros en la Süper Lig turca, sino como jugadores locales en el campo. Según informes del influyente medio TRT Haber , este asunto se está discutiendo seriamente a nivel de organizaciones estatales y futbolísticas.

El vicepresidente del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK Parti) en el gobierno turco, Kürşad Zorlu , confirmó haber presentado una iniciativa oficial para revisar el estatus legal de los deportistas provenientes del mundo túrquico.

Negociaciones con la TFF y el espacio túrquico de 200 millones

Este proyecto no solo busca cambiar las reglas, sino llevar la integración futbolística entre los pueblos túrquicos a un nuevo nivel:

Reunión con la Federación: Kürşad Zorlu informó que se han iniciado pasos prácticos para cambiar oficialmente el estatus de los jugadores de estados túrquicos y que se han mantenido negociaciones con el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF);

Descubrir jóvenes talentos: «Esto no se limita solo a un cambio de estatus. Si completamos el proyecto, se abrirá la oportunidad de descubrir y apoyar a miles de jóvenes talentos en un vasto espacio túrquico de más de 200 millones de habitantes»;

Resultados en competiciones internacionales: Se prevé formar a los jóvenes en academias locales para aumentar la competitividad de las selecciones nacionales en Copas del Mundo, campeonatos continentales y otros torneos internacionales prestigiosos.

Las estrellas uzbekas en la Süper Lig: ¿Cómo les afectará esta decisión?

Si esta iniciativa entra oficialmente en vigor, la demanda de jugadores uzbekos en los clubes turcos aumentará drásticamente y quedarán libres de las restricciones de cupo. Actualmente, tres de nuestros jugadores estrella juegan en la Süper Lig:

Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev: Ambas estrellas ofensivas defienden dignamente los colores del Istanbul Başakşehir. Cabe destacar que Shomurodov marcó 22 goles la temporada pasada, convirtiéndose en el máximo goleador de la Süper Lig turca;

Husniddin Aliqulov: Este fiable defensa central ha sido un titular habitual en el Rizespor desde 2023.

Se espera que la concesión del estatus de jugador local facilite el camino de los talentos uzbekos hacia los principales clubes europeos a través de Turquía.