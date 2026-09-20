¡Un recital y un doblete de Eldor Shomurodov!: ¿Cómo se valoró su gran actuación?

·10·Deportes
¡Un recital y un doblete de Eldor Shomurodov!: ¿Cómo se valoró su gran actuación?

El capitán y delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, sigue demostrando un gran nivel en la Süper Lig turca. Jugando para el Istanbul Başakşehir, nuestro compatriota se convirtió en el verdadero líder en el partido de la 6ª jornada contra el Gençlerbirliği. Shomurodov, que mantuvo en jaque a la defensa rival durante 77 minutos, anotó dos goles y aseguró una victoria contundente y sólida por 4-0. El prestigioso portal estadístico Flashscore calificó la actuación del goleador uzbeko con un 8,7, nombrándolo el mejor jugador del encuentro.

El segundo gol de Eldor elevó su cuenta personal en la Süper Lig a 6 tantos esta temporada. Abbosbek Fayzullayev, otra estrella de nuestra selección nacional, entró al campo en el minuto 77 en su lugar y recibió una calificación de 6,6. Tras estos tres puntos vitales, el Başakşehir alcanzó los 7 puntos y ascendió al 12º puesto de la tabla.

¿Podrá el brillo de Shomurodov convertirlo en el máximo goleador del campeonato turco y liderar la carrera frente a sus rivales estelares?

«El doblete de Shomurodov y la lucha por el pichichi»: Detalles del encuentro

Los puntos más importantes del duelo entre Istanbul Başakşehir y Gençlerbirliği:

  • 8,7 puntos y héroe del partido: Eldor Shomurodov obtuvo la nota más alta del partido, convirtiéndose en el principal candidato para entrar en el once ideal de la jornada;

  • 6º gol de la temporada: Con 6 goles en la Süper Lig, el delantero uzbeko alcanzó a Victor Osimhen y Gift Orban;

  • Rotación uzbeka: En el minuto 77, el autor del doblete fue sustituido por su compañero de selección Abbosbek Fayzullayev;

  • Intriga en la carrera por el máximo goleador: Mohamed Salah (Trabzonspor), quien anotó un hat-trick en esta misma jornada, llegó a los 7 goles y se colocó en el 1er lugar;

  • Ascenso en la tabla: El éxito por 4-0 permitió al club de Estambul subir al 12º puesto con 7 puntos.

Süper Lig turca 6ª jornada: Tabla de goleadores

Estadísticas de los delanteros más efectivos del campeonato:

Posición

Nombre del jugador

Equipo

Goles marcados

1

Mohamed Salah

Trabzonspor

7

2

Eldor Shomurodov

Istanbul Başakşehir

6

2

Victor Osimhen

Galatasaray

6

2

Gift Orban

Trabzonspor

6

Análisis futbolístico: Expertos sobre Shomurodov y el Başakşehir

Conclusiones principales de los comentaristas deportivos y analistas del fútbol turco:

  • Consistencia en el centro del ataque: Eldor Shomurodov está aprovechando cada minuto en el campo esta temporada; su presión alta y su instinto posicional en el área rival causan serios problemas a los defensas;

  • Competencia al nivel de Osimhen y Salah: Estar en la carrera por el máximo goleador junto a las estrellas más brillantes de Europa impulsa positivamente el valor de mercado y la confianza psicológica de Shomurodov;

  • Excelente forma antes de la concentración de la selección nacional: Que el delantero principal esté marcando goles antes de los partidos de la selección de Uzbekistán contra Irán, Siria y Corea del Sur es una gran ventaja para el cuerpo técnico;

  • Periodo de adaptación para Fayzullayev: El joven mediocentro Abbosbek Fayzullayev necesita tiempo para adaptarse al ritmo del campeonato turco, pero estar en el mismo equipo que Shomurodov le ayudará a integrarse más rápido.

La actuación de Eldor Shomurodov contra el Gençlerbirliği demostró que seguirá siendo uno de los delanteros más peligrosos y efectivos del campeonato turco esta temporada.

¿Crees que Eldor Shomurodov podrá superar a Mohamed Salah y Victor Osimhen para convertirse en el máximo goleador de la Süper Lig al final de la temporada? ¿Cuántos goles esperas de Eldor en los próximos partidos amistosos contra Irán y Corea del Sur¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del éxito del líder del fútbol uzbeko con todos tus amigos aficionados!

Eldor ShomurodovIstanbul BaşakşehirSüper LigGençlerbirliğiFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los militares uzbekos vuelven a ser campeones en Corea del Sur: una competición con 28 equiposLos militares uzbekos vuelven a ser campeones en Corea del Sur: una competición con 28 equiposHoy, 17:30El talento del FC Barcelona toma una nueva decisión: ¡Nuevo contrato hasta 2030!El talento del FC Barcelona toma una nueva decisión: ¡Nuevo contrato hasta 2030!Hoy, 16:07«¡El problema no era Salah!»: Thierry Henry critica duramente a la directiva del Liverpool«¡El problema no era Salah!»: Thierry Henry critica duramente a la directiva del LiverpoolHoy, 16:02De Husanov a Shomurodov: ¡Anunciada la convocatoria de la selección de Uzbekistán!De Husanov a Shomurodov: ¡Anunciada la convocatoria de la selección de Uzbekistán!Hoy, 15:57Harry Kane reacciona con calma a las palabras de Lamine YamalHarry Kane reacciona con calma a las palabras de Lamine YamalHoy, 15:34Lamine Yamal habla sobre las dificultades iniciales de Marcus Rashford en el ClásicoLamine Yamal habla sobre las dificultades iniciales de Marcus Rashford en el ClásicoHoy, 14:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev