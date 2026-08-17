La nueva temporada de la Süper Lig turca, seguida con gran interés por millones de aficionados al fútbol en Uzbekistán, ha comenzado de forma extraordinariamente positiva para nuestros compatriotas.

En la 1.ª jornada, el defensa de la selección nacional de Uzbekistán Husniddin Aliqulovy su club, Rizespor, derrotaron a Konyaspor a domicilio por la mínima. Aunque Aliqulov, que se perdió el Mundial de 2026 por una lesión sufrida al final de la temporada pasada, no fue incluido en el acta del partido, su equipo sumó tres puntos importantes.

El club estambulita Başakşehir logró una contundente victoria por 2-0 en casa ante Kocaelispor, y los grandes protagonistas del encuentro fueron precisamente dos jugadores uzbekos.

En el minuto 14, Fayzullayev dio una asistencia y, en el minuto 72, Shomurodov marcó un gol

Los futbolistas uzbekos fueron decisivos en la victoria de Başakşehir:

Abbosbek Fayzullayev: En el minuto 14, puso un balón perfecto para su compañero Christopher Operi y firmó una magnífica asistencia, antes de ser sustituido en el minuto 63;

Eldor Shomurodov: Nuestro capitán de 31 años, que la temporada pasada ganó la Bota de Oro de la Süper Lig turca con 22 goles, aprovechó en el minuto 72 un balón servido para marcar de primeras y abrir su cuenta goleadora en la nueva temporada. Fue sustituido en el minuto 75.

Salah, Vlahović y Lukaku en Turquía: una feroz batalla entre goleadores

Los analistas de la Süper Lig aseguran que la lucha por la Bota de Oro de esta temporada podría ser la más intensa de la historia. Durante el mercado de verano, los grandes clubes turcos incorporaron a algunas de las estrellas más brillantes de Europa:

Las superestrellas llegadas de Europa: Mohamed Salah, Dušan Vlahović, Romelu Lukaku, Mason Greenwood y Leandro Trossard son algunos de los delanteros que llegaron a la Süper Lig;

Los máximos goleadores actuales de la liga: Los líderes de la temporada pasada, Eldor Shomurodov y Paul Onuachu, permanecieron en sus equipos. La estrella del Galatasaray, Victor Osimhen, comenzó la temporada con dos goles, mientras que el delantero del Fenerbahçe Anderson Talisca también marcó en la 1.ª jornada.

En un campeonato que reúne a tantas estrellas, el gol de Eldor Shomurodov en la primera jornada demuestra que vuelve a ser uno de los principales candidatos a terminar como máximo goleador.

El próximo desafío: un duelo clave contra el Trabzonspor

Después de comenzar la temporada con una victoria por 2-0, el Başakşehir afrontará una prueba exigente en la 2.ª jornada:

Partido destacado: El 23 de agosto, el equipo de Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev visitará a uno de los grandes de la liga, Trabzonspor para enfrentarse a su anfitrión.

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