Cannavaro explica por qué jugó con tres defensas en el Mundial

Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, reveló que el sistema táctico utilizado en el Mundial no formaba parte de su plan inicial. Según el técnico italiano, la lesión de Husniddin Aliqulov le obligó a abandonar el 4-3-3 para jugar con tres defensas centrales.

Cannavaro planea ahora llevar a la selección hacia un modelo más ofensivo basado en una defensa de cuatro. El cambio no se limitará al primer equipo: en septiembre está previsto debatir una filosofía futbolística común con los entrenadores de las distintas categorías.

¿Qué plan alteró la lesión de Aliqulov?

En una rueda de prensa, Cannavaro reveló que su principal esquema táctico antes del Mundial era el 4-3-3. Sin embargo, la lesión del defensa central Husniddin Aliqulov obligó al cuerpo técnico a revisar sus planes.

« Sinceramente, Aliqulov cambió los planes que había preparado antes del Mundial. Debido a su lesión, decidí no hacer un cambio táctico. »

Cannavaro se refería a no cambiar radicalmente, antes de un gran torneo, un sistema con tres defensas centrales que la selección ya dominaba. Antes del Mundial, había señalado que sería arriesgado sustituir de repente un esquema que había funcionado con Srečko Katanec y Timur Kapadze.

La baja de Aliqulov también impidió formar una defensa estable, necesaria para probar un nuevo sistema. Como resultado, Uzbekistán se apoyó en el Mundial en un esquema 3-4-3, que pasaba a ser un 5-2-3 en fase defensiva.

Los tres defensas no son la primera opción de Cannavaro

Según el técnico italiano, jugar con tres defensas centrales nunca ha sido el sistema principal de su filosofía como entrenador.

« Hasta ahora solo he jugado con tres defensas centrales en el Udinese. En todos los demás equipos que he entrenado, normalmente jugaban dos defensas centrales. »

Cannavaro Durante la primera etapa de su trabajo en Uzbekistán, mantuvo una estructura familiar para la selección. En una intervención anterior, destacó que el entendimiento entre los jugadores era más importante que los números del sistema táctico y afirmó que el esquema con tres defensas centrales también permitía iniciar los ataques rápidamente.

Sin embargo, tras la experiencia del Mundial, la posición del entrenador se ha definido: la selección debe construir su propio estilo ofensivo principal, en lugar de adaptarse constantemente al rival.

¿Por qué exactamente el 4-3-3?

Cannavaro señaló que jugar con cuatro defensas daría al equipo más opciones en ataque.

« Mi esquema táctico principal era el 4-3-3. Jugar con cuatro defensas también aumenta nuestras posibilidades ofensivas. »

En un 4-3-3, los dos laterales pueden incorporarse activamente al ataque, mientras que los tres centrocampistas crean superioridad numérica en el centro del campo. Los dos extremos se mueven más cerca del delantero centro y presionan a la defensa rival mediante la amplitud y la velocidad.

Aunque el sistema parece sencillo, exige mucha disciplina. Tras perder el balón, los extremos deben replegarse, los centrocampistas iniciar la presión al mismo tiempo y los defensas centrales estar preparados para enfrentarse en uno contra uno a los atacantes rivales en espacios amplios.

Cannavaro ha afirmado varias veces que uno de los principales problemas de la selección de Uzbekistán es la intensidad. Por tanto, el cambio al 4-3-3 exige modificar no solo la colocación de los jugadores, sino también su preparación física y táctica.

El equipo debe jugar de otra manera en Asia

El entrenador declaró que en la Copa Asiática Uzbekistán no tendrá que apoyarse constantemente en la defensa como hizo en el Mundial.

« En Asia tampoco hay equipos del nivel de Portugal o Colombia. Por eso debemos seguir en esta línea mientras desarrollamos nuestra filosofía. »

La declaración de Cannavaro apunta menos a menospreciar a los rivales que a la necesidad de tomar la iniciativa según el equilibrio de fuerzas. En el Mundial, Uzbekistán jugó con cautela ante rivales capaces de imponer un ritmo alto, una presión intensa y una gran calidad individual.

En la Copa Asiática, la selección deberá tener más la posesión, llevar el juego al campo rival y participar con más jugadores en ataque. El sistema con cuatro defensas se adapta a ese objetivo, pero su resultado dependerá de la rapidez con la que los futbolistas asimilen sus nuevas funciones.

El cambio no empezará únicamente con la selección absoluta

Cannavaro también anunció que en septiembre planea reunirse con los entrenadores de todas las selecciones de Uzbekistán de las distintas categorías de edad.

« Es importante explicar a nuestros jugadores desde niños qué tipo de fútbol deben jugar. »

El objetivo de esta iniciativa es crear una conexión metodológica entre las selecciones sub-17, sub-21, olímpica y absoluta. Por ejemplo, cuando un jugador pase de la selección sub-17 a la olímpica, no debería encontrarse con exigencias completamente diferentes.

Si funciona una filosofía común:

todas las categorías jugarán con principios similares;

los futbolistas asimilarán antes la presión alta y el control del balón;

se facilitará el paso a la selección absoluta;

la orientación futbolística general se mantendrá incluso si cambia el entrenador.

Este trabajo no se resolverá en una concentración o una reunión. Un estilo común debe abarcar todo el sistema: la formación de entrenadores, las academias de base, la preparación física y los criterios para seleccionar futbolistas.

Cannavaro quiere construir ahora su propio fútbol

El esquema con tres defensas centrales utilizado en el Mundial fue consecuencia de los hábitos previos de la selección, la lesión de Aliqulov y la necesidad de jugar con cautela ante rivales fuertes.

Ahora la situación está cambiando. Antes de la Copa Asiática, Cannavaro ha expresado claramente su intención de renovar la plantilla, incorporar jóvenes y cambiar al equipo al 4-3-3.

El verdadero valor de esta decisión no se medirá por los números del esquema, sino sobre el terreno de juego. Jugar con cuatro defensas puede aumentar el potencial ofensivo de Uzbekistán, pero será decisivo cómo se defienda el equipo tras perder el balón y cuánto tiempo pueda mantener un ritmo alto.

Cannavaro mantuvo el sistema existente en el Mundial. Hasta la Copa Asiática, intentará construir su propio equipo y su propio fútbol. Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.