Usyk, Fury, Joshua y Jalolov: La estrella uzbeka del boxeo entra en el top 4 de la WBO

El doble campeón olímpico uzbeko, que compite en la categoría de peso pesado del boxeo profesional, Bakhodir Jalolov ha dado un salto espectacular en el ranking oficial actualizado por la WBO.

Tras una victoria importante y difícil contra el británico Solomon Dacres, nuestro compatriota ha subido 3 puestos hasta alcanzar la 4ª posición . Esto acerca a Bakhodir al estatus de aspirante obligatorio al cinturón de campeón mundial.

La prueba de Londres y la 18ª victoria

Este ascenso en el ranking se debe a su combate principal disputado el 17 de octubre en Londres:

Un enfrentamiento difícil en Londres: El boxeador uzbeko libró un combate encarnizado en el ring británico contra el aspirante local Solomon Dacres y ganó por decisión unánime de los jueces tras un duelo completo;

Récord absoluto: A sus 32 años, Bakhodir continúa su racha invicta en el ring profesional. Ha ganado sus 18 combates y ha dejado a 15 de sus oponentes fuera de combate (KO) .

Ranking WBO de peso pesado: La élite

Jalolov se sitúa ahora junto a los nombres más conocidos del boxeo mundial, seguidos por millones de aficionados:

Puesto / Estatus Boxeador País Estatus profesional Campeón mundial (Title Holder) Daniel Dubois Gran Bretaña Campeón mundial WBO vigente Nº 1 (Líder del ranking) Oleksandr Usyk Ucrania Principal aspirante al título indiscutible Nº 2 Tyson Fury Gran Bretaña Excampeón mundial Nº 3 Anthony Joshua Gran Bretaña Excampeón mundial dos veces Nº 4 Bakhodir Jalolov Uzbekistán Nuevo miembro del top 4 (+3 puestos)

El camino al cinturón: ¿Qué le espera a Bakhodir?

Actualmente, el cinturón de la WBO pertenece al británico Daniel Dubois. Alcanzar el 4º puesto del ranking abre grandes perspectivas para Bakhodir Jalolov: