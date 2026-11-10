Usyk, Fury, Joshua y Jalolov: La estrella uzbeka del boxeo entra en el top 4 de la WBO

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Usyk, Fury, Joshua y Jalolov: La estrella uzbeka del boxeo entra en el top 4 de la WBO

El doble campeón olímpico uzbeko, que compite en la categoría de peso pesado del boxeo profesional, Bakhodir Jalolov ha dado un salto espectacular en el ranking oficial actualizado por la WBO.

Tras una victoria importante y difícil contra el británico Solomon Dacres, nuestro compatriota ha subido 3 puestos hasta alcanzar la 4ª posición . Esto acerca a Bakhodir al estatus de aspirante obligatorio al cinturón de campeón mundial.

La prueba de Londres y la 18ª victoria

Este ascenso en el ranking se debe a su combate principal disputado el 17 de octubre en Londres:

  • Un enfrentamiento difícil en Londres: El boxeador uzbeko libró un combate encarnizado en el ring británico contra el aspirante local Solomon Dacres y ganó por decisión unánime de los jueces tras un duelo completo;

  • Récord absoluto: A sus 32 años, Bakhodir continúa su racha invicta en el ring profesional. Ha ganado sus 18 combates y ha dejado a 15 de sus oponentes fuera de combate (KO) .

Ranking WBO de peso pesado: La élite

Jalolov se sitúa ahora junto a los nombres más conocidos del boxeo mundial, seguidos por millones de aficionados:

Puesto / Estatus

Boxeador

País

Estatus profesional

Campeón mundial (Title Holder)

Daniel Dubois

Gran Bretaña

Campeón mundial WBO vigente

Nº 1 (Líder del ranking)

Oleksandr Usyk

Ucrania

Principal aspirante al título indiscutible

Nº 2

Tyson Fury

Gran Bretaña

Excampeón mundial

Nº 3

Anthony Joshua

Gran Bretaña

Excampeón mundial dos veces

Nº 4

Bakhodir Jalolov

Uzbekistán

Nuevo miembro del top 4 (+3 puestos)

El camino al cinturón: ¿Qué le espera a Bakhodir?

Actualmente, el cinturón de la WBO pertenece al británico Daniel Dubois. Alcanzar el 4º puesto del ranking abre grandes perspectivas para Bakhodir Jalolov:

  • Combate eliminatorio contra la élite: Tras los combates que involucren a Usyk, Fury o Joshua, Jalolov tendrá la oportunidad de disputar una final eliminatoria o directamente un combate por el título mundial;

  • La cima del boxeo profesional: Habiendo conquistado todas las cimas en el boxeo amateur y olímpico, Jalolov, apodado el «Gran Uzbeco», se ha convertido en el principal aspirante para traer el primer cinturón de campeón mundial de peso pesado a Uzbekistán.

Bakhodir JalolovWBOBoxeo ProfesionalPeso PesadoDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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