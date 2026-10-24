Victoria crucial en Qarshi: Nasaf vence a Sogdiana y regresa al top 4

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Victoria crucial en Qarshi: Nasaf vence a Sogdiana y regresa al top 4

En el marco de la 25ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, en uno de los duelos centrales disputados en Qarshi, el club local Nasaf recibió al equipo de Jizzakh, Sogdiana y se impuso en un intenso encuentro por 2:1. Los pupilos de Ruziqul Berdiyev se adelantaron con dos goles en la primera parte y, a pesar de la presión final, aseguraron 3 puntos vitales.

Goles rápidos y la calidad de Gudushauri

El encuentro comenzó con ataques incisivos de los anfitriones:

Disparo rápido de Abdikholiqov:

  • Apenas en el minuto 6, el experimentado goleador Bobir Abdikholiqov superó a la defensa para abrir el marcador (1:0); Segundo gol:

  • Los «Dragones» mantuvieron la presión y en el minuto 36, el legionario georgiano Paata Gudushauri anotó el segundo tanto del equipo (2:0); Intriga en los minutos finales:

  • El equipo de Jizzakh recortó distancias a 2:1 en el minuto 85 gracias a Sardor Jamolov, pero no lograron igualar el marcador en el tiempo restante. Cambios en la tabla de posiciones

Esta victoria es fundamental para los de Qarshi en la lucha por los puestos de honor al final de la temporada:

El ascenso de Nasaf:

  • Tras este éxito, el equipo suma 41 puntos y asciende al 4º lugar de la tabla de la Superliga; Situación de Sogdiana:

  • Tras la derrota, el equipo de Jizzakh se queda con 29 puntos en la 11ª posición. Ficha técnica:

Superliga. 25ª jornada

Nasaf — Sogdiana 2:1

Goles:

  • Abdikholiqov 6, Gudushauri 36 — Jamolov 85. Nasaf:

  • Nematov, Davronov, Komilov, Gaybullayev, Bahromov (Muhiddinov, 63), Abdikholiqov, Rustamov, Rahmatov, Gulomov (Shala, 63), Gudushauri (Abdirahmatov, 80), Eshmurodov. Sogdiana:

  • Mitrovic, Juraboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaymovic, 67), Ivanovic, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (Urinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46). Mitrovich, Jo‘raboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaymovich, 67), Ivanovich, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (O‘rinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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