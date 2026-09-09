Festival de los «Dragones» en Qarshi: Nasaf vence 3-0 a Bunyodkor

Superliga de Uzbekistán Uno de los encuentros más esperados y cruciales de la 21.ª jornada se disputó en Qarshi. El club local, Nasaf, recibió al renombrado equipo de Bunyodkor de Taskent. Con el objetivo de escalar posiciones en la tabla, los «Dragones» tomaron la iniciativa desde el primer minuto y derrotaron a los capitalinos con un contundente 3-0. Ro‘ziqul Berdiyev Sus pupilos, gracias a la disciplina táctica y ataques combinados, lograron dañar seriamente la defensa rival en ambas mitades. ¿Quiénes destacaron en el espectáculo de goles en Qarshi, cuáles fueron las alineaciones y cómo afectó este éxito a la tabla? Al final del artículo, detallamos la nueva situación de Nasaf, que suma 31 puntos, y el destino de un Bunyodkor en apuros.

La presión de los «Dragones»: Goles de G‘ulomov, Rahmatov y Muhitdinov

El encuentro se desarrolló bajo el dominio territorial absoluto y los ataques intensos de los anfitriones:

El golpe temprano de Abbos G‘ulomov: En el minuto 14, un ataque rápido de Nasaf culminó con éxito, con Abbos G‘ulomov abriendo el marcador (1-0);

El gol de Bekjon Rahmatov antes del descanso: Cerca del final de la primera parte, en el minuto 37, Bekjon Rahmatov anotó el segundo gol, consolidando la ventaja local (2-0);

El punto final de Sharof Muhitdinov: Con el destino del partido prácticamente decidido, en el minuto 87, Sharof Muhitdinov marcó un gran gol para sellar el 3-0;

Portería invicta: El portero de la selección nacional, Abduvohid Ne’matov, y la línea defensiva mantuvieron su portería a cero durante todo el encuentro.

«Debíamos ofrecer un fútbol brillante a nuestros aficionados en casa. Los muchachos cumplieron la tarea a la perfección y lograron una victoria importante», destacó el cuerpo técnico de Nasaf.

Alineaciones y sustituciones

Los entrenadores presentaron a los siguientes jugadores para este choque:

Alineación de Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akromjon Komilov, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdixoliqov (G‘olib G‘aybullayev, 66'), Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Bekjon Rahmatov (Yashnarbek Berdirahmonov, 45'), Abbos G‘ulomov, Paata Gudushauri (Yusuf Otubanjo, 66'), Umarbek Eshmurodov;

Alineación de Bunyodkor: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev, Muhammad Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov, Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Abdurahmon Sulaymonov (Mirkomil Annamatov, 56'), Shamsiddin Tursunmahamadov (Faxriddin Muhammadov, 56'), Ivan Bukrin.

Cambio drástico en la tabla

La cuestión que más interesa a los aficionados del fútbol uzbeko es cómo ha cambiado la clasificación de la Superliga tras este partido. La conclusión más importante es que, tras la gran victoria en casa, el equipo de Nasaf de Qarshi ha elevado su cuenta a 31 puntos y se sitúa en la 7.ª posición de la tabla. Para el club de Bunyodkor, otrora hegemónico, continúa una etapa difícil: las «golondrinas» se quedan con solo 19 puntos en la peligrosa 15.ª posición . Este sólido juego de Nasaf demuestra que el equipo luchará por los puestos altos, mientras que Bunyodkor necesita mejorar urgentemente para permanecer en la élite.

¿Crees que Nasaf podrá mantener este ritmo ganador y entrar en el top 3? ¿Cuál crees que es la razón principal de que Bunyodkor esté en la 15.ª posición? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!