Nasaf derrota al Dinamo en los últimos segundos en Qarshi y vuelve al top 4

En el marco de la jornada 23 de la Superliga de Uzbekistán, el enfrentamiento entre el Nasaf y el Dinamo de Samarcanda, disputado en Qarshi, se convirtió en uno de los partidos más intensos y dramáticos de la temporada actual del campeonato nacional. El destino del encuentro se decidió en los últimos minutos del tiempo añadido, cuando los locales lograron una victoria épica por 2:1 y sellaron el resultado.

Gracias a estos tres puntos cruciales, los pupilos de Ro‘ziqul Berdiyev han reforzado considerablemente su posición en la tabla de clasificación.

Una «lluvia de goles» en los últimos 15 minutos

Aunque la mayor parte del partido estuvo marcada por una lucha encarnizada, todos los goles y los giros inesperados se concentraron al final del encuentro:

Apertura del marcador (minuto 80): El delantero del Nasaf Adenis Shala anotó para poner a los locales por delante en el marcador;

Respuesta rápida de los de Samarcanda (minuto 83): Tras encajar el gol, el Dinamo se lanzó al ataque y el suplente Oybek O‘rmonjonov restableció el equilibrio tres minutos después — 1:1;

El golpe definitivo en el minuto 90+6: En los últimos segundos del tiempo añadido, aprovechando una situación en el área, el defensa Alibek Davronov marcó el gol que dio una valiosa victoria a los «Dragones» — 2:1.

Cambio en la tabla: los «Dragones» suben al 4º puesto

Los resultados de este reñido duelo en Qarshi tuvieron un impacto directo en los objetivos de la temporada de ambos equipos:

Nasaf sube al 4º puesto: Tras esta victoria, los «Dragones» alcanzan los 37 puntos y se asientan firmemente en la 4ª posición del campeonato;

El Dinamo se mantiene en el 9º puesto: Tras rozar el empate en Qarshi, el equipo de Samarcanda ocupa el 9º lugar con 30 puntos.

Acta del partido y alineaciones

Superliga. Jornada 23

Nasaf — Dinamo 2:1

Goles: Adenis Shala (80), Alibek Davronov (90+6) — Oybek O‘rmonjonov (83).

Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Akramjon Komilov (Alibek Davronov, 61), G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov (Murod Rahmatov, 61), Bobir Abdixoliqov (Yusuf Otubanjo, 61), Sharof Muhitdinov (Dilshod Murtazayev, 71), Oybek Rustamov, Abbos G‘ulomov (Paata Gudushauri, 83), Umar Eshmurodov.

Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mixail Shtefan, Aziz Amonov (Oybek O‘rmonjonov, 62), Anvar Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 88), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 88), Salim Mustafoyev, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Xudoyberdiyev (Rasul Yo‘ldoshev, 63), Xaris Haydarevich (Tigran Avanesyan, 63), Firdavs Abdurahmonov.

Esta victoria, difícil y llena de carácter en Qarshi, demuestra una vez más la determinación del Nasaf por luchar por los puestos de honor en la recta final del campeonato.