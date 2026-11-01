Ruziqul Berdiyev responde con firmeza a las críticas tras el empate contra Surkhon y la fatiga acumulada

En el marco de la Superliga de Uzbekistán, el club de Qarshi, «Nasaf» firmó un empate 1-1 en un duelo disputado a domicilio contra «Surkhon». Tras el encuentro, el entrenador principal de los visitantes, Ruziqul Berdiyev participó en la rueda de prensa y respondió de forma abierta y contundente a las preguntas críticas sobre los factores que hicieron el partido insípido, la falta de eficacia goleadora, la fatiga por el calendario apretado y los malos resultados internacionales.

«Podríamos haber ido ganando 2-0 en el minuto 15»

El técnico se refirió primero al estado del campo y a la principal carencia del equipo:

«Quizás hoy influyó el estado del terreno de juego: el partido estuvo lleno de duelos individuales y no fue tan fluido como se esperaba. A pesar de ello, ambos equipos crearon suficientes ocasiones. Podríamos haber ido ganando 2-0 ya en el minuto 15. Bobur, Pata y otros jugadores tuvieron oportunidades muy claras. Sin embargo, la falta de sangre fría para concretar las jugadas se está convirtiendo en nuestro dolor de cabeza y en uno de nuestros principales problemas actuales. También fallamos en las transiciones hacia los contraataques».

Problemas defensivos y el impacto del calendario denso

Berdiyev, quien destacó que los partidos con poco margen de descanso dañan gravemente la condición física de los jugadores, explicó la presión del rival en los minutos finales debido al cansancio:

Jugar cada tres días: «Volvimos al campo tras solo dos días de descanso. Debido a la fatiga, a veces no llegamos a tiempo a las acciones rápidas del rival»;

Retraso en el repliegue defensivo: Los jugadores, volcados al ataque, no pudieron regresar a tiempo debido al cansancio, lo que permitió a «Surkhon» generar situaciones peligrosas al final del partido.

Comparación con el club kuwaití: Diferencias de condiciones y medios

Al reaccionar a las opiniones de Jelicic sobre el «calendario de tres días y la recuperación», el entrenador explicó que en las condiciones de Uzbekistán es extremadamente difícil lograrlo sin una plantilla amplia y con largos viajes:

«Esa es la opinión personal de Jelicic. En nuestras condiciones climáticas y en la situación actual, es muy difícil adaptarse a este proceso. Especialmente con los viajes al extranjero. Tomemos como ejemplo a nuestro rival en la Champions League de la AFC, el club kuwaití. Llegaron a Qarshi cuatro días antes en vuelo chárter, regresaron inmediatamente después del partido y hoy han cancelado su partido de liga nacional para descansar. Nosotros, en cambio, tenemos que recorrer una larga distancia hasta Kuwait mientras jugamos sin parar en el campeonato nacional. Mantener este ritmo con una sola plantilla base es muy difícil».

«Quienes dicen que “Nasaf” perjudica al fútbol se equivocan gravemente»: Respuesta a las críticas sobre la Champions

Ruziqul Berdiyev rechazó tajantemente la pregunta crítica sobre si los resultados internacionales del equipo en los últimos años están perjudicando al fútbol uzbeko: