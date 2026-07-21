Comienza la 13ª jornada de la Superliga: se publica el calendario de tres días
Hoy, 21 de julio, comienzan los encuentros de la 13ª jornada de la Superliga de Uzbekistán. Durante esta jornada, que durará tres días, el actual campeón Neftchi visitará a Sogdiana en Zomin, mientras que Pakhtakor recibirá a Khorezm en su estadio.
En otro duelo destacado de la jornada, Mash'al y Nasaf se enfrentarán. Todos los partidos están programados para comenzar a las 20:00.
El campeón será puesto a prueba en Zomin
Uno de los partidos centrales de la 13ª jornada tendrá lugar entre los equipos de Sogdiana y Neftchi.
El actual campeón saldrá al campo fuera de casa en busca de puntos importantes. Sogdiana, por su parte, intentará frenar a uno de los favoritos en su propio terreno.
El encuentro se celebrará el 21 de julio en Zomin y comenzará a las 20:00.
Pakhtakor quiere recuperar los puntos perdidos
Tras perder puntos en la última jornada, Pakhtakor recibe esta vez a Khorezm.
Los de Tashkent tienen como objetivo ganar su partido en casa para consolidar su posición en la tabla. Khorezm intentará dar la sorpresa en su visita a la capital.
El 21 de julio, los equipos de Bukhara y Bunyodkor también se medirán entre sí.
Se espera el duelo entre Mash'al y Nasaf
El 22 de julio, la atención de los aficionados se centrará en el encuentro entre Mash'al y Nasaf.
El enfrentamiento entre representantes de la misma región suele ser muy intenso. Ese mismo día, también se disputarán los partidos Lokomotiv — Andijan y Kokand-1912 — AGMK.
La jornada concluye con el partido en casa de Navbahor
Los últimos partidos de la 13ª jornada se llevarán a cabo el 23 de julio.
Surkhon recibirá a Dinamo en su estadio, mientras que Navbahor se enfrentará a Qizilqum en Namangan.
Calendario de la 13ª jornada de la Superliga
21 de julio, martes
20:00 — Sogdiana — Neftchi
20:00 — Bukhara — Bunyodkor
20:00 — Pakhtakor — Khorezm
22 de julio, miércoles
20:00 — Mash'al — Nasaf
20:00 — Lokomotiv — Andijan
20:00 — Kokand-1912 — AGMK
23 de julio, jueves
20:00 — Surkhon — Dinamo
20:00 — Navbahor — Qizilqum
Los ocho encuentros de la 13ª jornada podrían afectar la situación en la tabla. Cada punto es crucial, especialmente para los equipos que luchan por el título.
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