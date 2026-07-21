Comienza la 13ª jornada de la Superliga: se publica el calendario de tres días

·42·Deportes
Comienza la 13ª jornada de la Superliga: se publica el calendario de tres días

Hoy, 21 de julio, comienzan los encuentros de la 13ª jornada de la Superliga de Uzbekistán. Durante esta jornada, que durará tres días, el actual campeón Neftchi visitará a Sogdiana en Zomin, mientras que Pakhtakor recibirá a Khorezm en su estadio.

En otro duelo destacado de la jornada, Mash'al y Nasaf se enfrentarán. Todos los partidos están programados para comenzar a las 20:00.

El campeón será puesto a prueba en Zomin

Uno de los partidos centrales de la 13ª jornada tendrá lugar entre los equipos de Sogdiana y Neftchi.

El actual campeón saldrá al campo fuera de casa en busca de puntos importantes. Sogdiana, por su parte, intentará frenar a uno de los favoritos en su propio terreno.

El encuentro se celebrará el 21 de julio en Zomin y comenzará a las 20:00.

Pakhtakor quiere recuperar los puntos perdidos

Tras perder puntos en la última jornada, Pakhtakor recibe esta vez a Khorezm.

Los de Tashkent tienen como objetivo ganar su partido en casa para consolidar su posición en la tabla. Khorezm intentará dar la sorpresa en su visita a la capital.

El 21 de julio, los equipos de Bukhara y Bunyodkor también se medirán entre sí.

Se espera el duelo entre Mash'al y Nasaf

El 22 de julio, la atención de los aficionados se centrará en el encuentro entre Mash'al y Nasaf.

El enfrentamiento entre representantes de la misma región suele ser muy intenso. Ese mismo día, también se disputarán los partidos Lokomotiv — Andijan y Kokand-1912 — AGMK.

La jornada concluye con el partido en casa de Navbahor

Los últimos partidos de la 13ª jornada se llevarán a cabo el 23 de julio.

Surkhon recibirá a Dinamo en su estadio, mientras que Navbahor se enfrentará a Qizilqum en Namangan.

Calendario de la 13ª jornada de la Superliga

21 de julio, martes

20:00 — Sogdiana — Neftchi
20:00 — Bukhara — Bunyodkor
20:00 — Pakhtakor — Khorezm

22 de julio, miércoles

20:00 — Mash'al — Nasaf
20:00 — Lokomotiv — Andijan
20:00 — Kokand-1912 — AGMK

23 de julio, jueves

20:00 — Surkhon — Dinamo
20:00 — Navbahor — Qizilqum

Los ocho encuentros de la 13ª jornada podrían afectar la situación en la tabla. Cada punto es crucial, especialmente para los equipos que luchan por el título.

PakhtakorNasafNeftchiSogdiana
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo reacciona a una publicación que critica a la FIFA y a ArgentinaCristiano Ronaldo reacciona a una publicación que critica a la FIFA y a ArgentinaHoy, 13:32Los campeones del Mundial 2026 reciben los primeros anillos de campeón de la historia (vídeo)Los campeones del Mundial 2026 reciben los primeros anillos de campeón de la historia (vídeo)Hoy, 13:16Los discursos de Messi y Martínez en el vestuario: «Solo los cobardes juegan hacia atrás»Los discursos de Messi y Martínez en el vestuario: «Solo los cobardes juegan hacia atrás»Hoy, 13:12Rodri revela el momento más difícil de la final del Mundial 2026Rodri revela el momento más difícil de la final del Mundial 2026Hoy, 12:56Subastan el despacho de Guardiola: 3 000 euros por un balónSubastan el despacho de Guardiola: 3 000 euros por un balónHoy, 12:47Copa Mundial 2026: Victoria histórica, injerencia política y controversias alrededor de la FIFACopa Mundial 2026: Victoria histórica, injerencia política y controversias alrededor de la FIFAHoy, 12:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol