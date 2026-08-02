Show de Doriyev: el Sogdiana derrota al Mashal a domicilio

En la 15.ª jornada de la Superliga, el Sogdiana se impuso por 3-1 en su visita al Mashal, mejorando ligeramente su delicada situación en la tabla. El héroe absoluto del encuentro fue Ljupcho Doriyev; el delantero normacedonio anotó los tres tantos de su equipo.

El triplete de Doriyev otorgó tres puntos vitales al equipo de Jizzakh, mientras que el propio atacante afianzó aún más su liderato en la tabla de goleadores.

A Doriyev le bastaron cinco minutos para abrir el marcador

El duelo en Guzar comenzó de la mejor manera posible para los visitantes. Ljupcho Doriyev batió la portería del Mashal a los 5 minutos de juego para adelantar al Sogdiana (0-1).

Este gol tempranero permitió a los visitantes desarrollar su plan táctico con tranquilidad. Aunque los locales intentaron restablecer la igualada, el marcador no se movió más en la primera mitad.

Tras el descanso, Doriyev volvió a acaparar todo el protagonismo.

La situación del Mashal se complicó tras el penalti

En el minuto 48, el Sogdiana dispuso de un lanzamiento de penalti. Doriyev asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima para poner el 0-2 en el electrónico.

Doce minutos después, el atacante normacedonio firmó su tercer tanto. Su remate en el minuto 60 reflejó un contundente 0-3 y sentenció virtualmente el choque.

Antes de esta jornada, Doriyev lideraba la tabla de goleadores de la Superliga con ocho tantos. Tras su triplete ante el Mashal, su cuenta anotadora en la temporada asciende ya a 11 goles.

Doriyev fue el autor absoluto de todos los goles del Sogdiana en Guzar.

El Mashal reaccionó únicamente en los instantes finales

Los locales no pudieron evitar una derrota abultada, pero al menos lograron el tanto del honor en el tramo final del encuentro.

El suplente Azizbek Choriyev recortó distancias en el minuto 90+2. Sin embargo, este tanto no afectó el desenlace final del partido (1-3).

El Mashal tuvo que realizar un cambio obligado en los primeros compases: Aziz Choriyev entró al campo en el minuto 12 en sustitución de Farruh Ibrohimov. Fue precisamente él quien anotó el único tanto de su equipo al final.

Goles del partido

Minuto Goleador Resultado 5 Ljupcho Doriyev 0:1 48 Ljupcho Doriyev, penalti 0:2 60 Ljupcho Doriyev 0:3 90+2 Azizbek Choriyev 1:3

El Sogdiana da un paso importante en la zona peligrosa

Gracias a esta victoria, el conjunto dirigido por Ulugbek Bakoyev alcanza los 15 puntos y asciende a la 13.ª posición de la clasificación.

Estos tres puntos eran de vital importancia para el equipo de Jizzakh. El conjunto venía de caer en las dos jornadas anteriores ante el Neftchi y el Lokomotiv, por lo que otro tropiezo en Guzar habría agravado la crisis. El calendario también refleja que, tras su victoria ante el Khorezm, el Sogdiana había encadenado dos derrotas.

Por su parte, el Mashal se mantiene en el farolillo rojo con 4 puntos. Para los de Mubarek, cada punto será decisivo en lo que resta de temporada.

Doriyev se consolida como el pilar fundamental del Sogdiana

El partido de Guzar volvió a poner de manifiesto una realidad: el mayor argumento ofensivo del Sogdiana se llama Ljupcho Doriyev.

No solo resolvió el encuentro prácticamente en solitario, sino que también se distanció de sus perseguidores en la lucha por el pichichi. Aunque el equipo de Jizzakh no ha mostrado regularidad en la primera vuelta, los goles de Doriyev están sacando al equipo de situaciones muy comprometidas.

Alineaciones

Mashal: Vladislav Rusanov, Boburjon Asqarov, Farruh Ibrohimov, Tohirbek Toxtasinov, Drago Bumbar, Ergash Ismoilov, Zafarbek Akramov, Sherzod Fayziyev, Ibrohim Ganixonov, Sardor Abduraimov, Humoyun Murtozayev.

Sogdiana: Milan Mitrovic, Islomjon Kobilov, Zoir Juraboyev, Behruz Jumatov, Filip Ivanovic, Petar Micin, Javohir Kakramonov, Ollabergan Karimov, Jamshid Boltaboyev, Zabihillo Urinboyev, Ljupcho Doriyev.

Un resultado mucho más importante que un triplete

Los tres goles de Doriyev acapararon los focos, pero lo verdaderamente trascendental para el Sogdiana fue saber aguantar la presión ante un rival directo de la zona baja para sumar tres puntos cruciales.

Ahora surge la gran pregunta: ¿podrá el excelente momento de forma de Doriyev sacar definitivamente al equipo de la zona de descenso?

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