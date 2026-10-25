Abrorbek Sharipov descalificado en el 3er asalto y eliminado del torneo

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Abrorbek Sharipov descalificado en el 3er asalto y eliminado del torneo

En el Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19, celebrado bajo el auspicio de la organización internacional World Boxing en Budva, Montenegro, se registró un resultado inesperado y controvertido para el equipo nacional de Uzbekistán.

En el enfrentamiento de cuartos de final, decisivo para obtener un pase a las semifinales y asegurar una medalla en la categoría de hasta 80 kg, nuestro compatriota Abrorbek Sharipov se enfrentó a su rival ruso Prokhor Starsev. El decisivo 3er asalto y la drástica decisión arbitral

Aunque la lucha en el ring fue intensa, el destino del combate no llegó a decidirse por puntos:

Impacto de las advertencias:

  • Durante el combate, las infracciones aumentaron y el árbitro amonestó al boxeador uzbeko en varias ocasiones; Descalificación:

  • En el 3er asalto, el árbitro mostró la tercera advertencia oficial a Abrorbek Sharipov y, conforme al reglamento del torneo, detuvo el combate inmediatamente, descalificando a nuestro compatriota; Medalla perdida:

  • Como resultado, Prokhor Starsev celebró una victoria prematura, avanzó a las semifinales y aseguró al menos una medalla de bronce. Sharipov quedó fuera de las posiciones de premio y finalizó su participación en el campeonato. Alcance del Campeonato Mundial de World Boxing Sub-19

Esta competición, que continúa en los rings de Budva, reúne a las futuras estrellas del boxeo mundial:

Fecha y lugar:

  • El campeonato mundial Sub-19 se lleva a cabo del 16 al 27 de octubre de 2026 en Montenegro; Número de participantes:

  • 474 jóvenes boxeadores provenientes de 69 países participan en estos intensos combates; Categorías de peso: Las competencias se desarrollan en un total de 20 categorías de peso, divididas en 10 masculinas y 10 femeninas.

  • Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 20 ta vazn toifasida — o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan yo‘nalishda kechmoqda.

Abrorbek SharipovWorld BoxingCampeonato Mundial de Boxeo Sub-19BudvaBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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